Milijunaš Bryan Johnson tvrdi: 'Upravo sam se klonirao, kao novorođenče'

Američki tehnološki poduzetnik Bryan Johnson, poznat po radikalnim pokušajima usporavanja starenja, ponovno je izazvao veliku pozornost neobičnom objavom. Na platformi X ustvrdio je da se “klonirao kao novorođenče” te predstavio ono što naziva “bebom Bryanom”. Iza zvučne tvrdnje, međutim, ne krije se ljudski klon, nego laboratorijski uzgojene stanice dobivene iz njegova vlastitog tijela. “Upravo sam se klonirao... kao novorođenče”, napisao je 48-godišnji Johnson. Prema njegovim riječima, stanice bi u budućnosti mogle poslužiti za testiranje terapija, razvoj novih lijekova, stvaranje mlađih stanica pa čak i uzgoj tkiva ili organa namijenjenih transplantaciji. “Ovaj beba Bryan zasad živi u Petrijevoj zdjelici”, poručio je, dodajući da će nekima takva ideja izgledati poput distopijske budućnosti, dok će je drugi smatrati logičnim smjerom razvoja medicine.

Johnson je objasnio da je postupak počeo vađenjem krvi, nakon čega su njegove stanice izdvojene i tretirane takozvanim Yamanaka faktorima. Riječ je o skupini transkripcijskih faktora kojima se zrele, specijalizirane stanice mogu reprogramirati u stanje pluripotentnosti. Takve stanice nazivaju se induciranim pluripotentnim matičnim stanicama, odnosno iPSC stanicama, i mogu se u odgovarajućim laboratorijskim uvjetima usmjeravati prema različitim vrstama specijaliziranih stanica. Za otkriće da se zrele stanice mogu vratiti u pluripotentno stanje Shinya Yamanaka i John Gurdon dobili su Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 2012. godine.

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Johnsonov naziv “klon” zato je više provokativna metafora nego znanstveno precizan opis. Nije nastao embrij niti genetski identična osoba, nego populacija njegovih reprogramiranih stanica. Takva tehnologija već godinama predstavlja jedno od važnih područja regenerativne medicine jer omogućuje proučavanje bolesti, testiranje lijekova i istraživanje mogućnosti zamjene oštećenih stanica. No od toga do rutinskog uzgoja cijelih funkcionalnih organa za transplantaciju još je dug put. Terapije izvedene iz pluripotentnih matičnih stanica i dalje zahtijevaju stroga klinička ispitivanja, među ostalim zbog mogućnosti neželjenog rasta stanica i stvaranja tumora.

Johnson smatra da bi njegove stanice jednoga dana mogle biti iskorištene za obnovu dijelova živčanog sustava, kože ili organa poput bubrega, jetre i pluća. Budući da potječu iz njegova tijela, autologne stanice teoretski imaju prednost u pogledu imunološke kompatibilnosti, no to samo po sebi ne znači da su budući tretmani sigurni ili spremni za primjenu na ljudima. Njegov najnoviji eksperiment dolazi nekoliko tjedana nakon što je javno objavio da mu je dijagnosticiran autoimuni gastritis, kronična bolest kod koje imunološki sustav napada stanice želučane sluznice. Johnson je stanje slikovito opisao riječima: “Moj želudac jede sam sebe”, premda je medicinski preciznije reći da imunološki sustav napada želučane stanice koje, među ostalim, sudjeluju u proizvodnji želučane kiseline i unutarnjeg faktora potrebnog za apsorpciju vitamina B12.

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Autoimuni gastritis može dugo prolaziti neprepoznato, a s vremenom može otežati apsorpciju željeza i vitamina B12 te dovesti do anemije i atrofičnih promjena želučane sluznice. Liječenje je zato usmjereno i na praćenje te nadoknađivanje mogućih nutritivnih nedostataka. Johnson je nakon dijagnoze poručio da je upravo bolest dodatno potaknula njegovo zanimanje za mogućnosti regenerativne medicine. Ipak, zasad nema javno objavljenih neovisnih podataka koji bi pokazali da je njegov najnoviji osobni eksperiment doveo do terapijskog otkrića. Ono što je opisao temelji se na već poznatoj tehnologiji stvaranja iPSC stanica, dok su njegove ideje o “obnavljanju tijela organ po organ” još uvijek prije svega vizija mogućih budućih primjena.

Podsjetimo, Johnson je široj javnosti postao poznat zahvaljujući projektu Blueprint, kroz koji godinama detaljno prati velik broj zdravstvenih pokazatelja te kombinira strogo kontroliranu prehranu, tjelovježbu, san, dodatke prehrani i različite eksperimentalne postupke u pokušaju produljenja zdravog životnog vijeka. Pozornost je svojedobno izazvao i razmjenom krvne plazme sa svojim tada 17-godišnjim sinom, no poslije je objavio da od transfuzije sinove plazme nije zabilježio mjerljivu korist.

** Uz korištenje AI-ja