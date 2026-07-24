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VIDEO Ivana Knöll 'zapalila' Split snimkom iz jacuzzija, nosila je ovaj minijaturni bikini

SP 2026 Toronto: Ivana Knoll na utakmici između Portugala i Hrvatske
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
24.07.2026.
u 19:36
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Ivana je u Split stigla kako bi nastupila kao DJ Knolldoll na Europskom prvenstvu u ragbiju 7 koje se održava na stadionu Park mladeži

Ivana Knöll, koja je svjetsku slavu stekla kao najvatrenija navijačica hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, ponovno je u centru pažnje. Svoj dolazak u Split obilježila je objavom kratkog videa na Instagramu koji je u kratkom roku privukao tisuće pogleda i komentara. U snimci, uz pozadinu dinamične elektroničke glazbe, Knöll pozira u jacuzziju s pogledom na splitsku obalu. Odjevena u minijaturni crni bikini, samouvjereno se smiješi i namiguje kameri. Ivana je u Split stigla kako bi nastupila kao DJ Knolldoll na Europskom prvenstvu u ragbiju 7 koje se održava na stadionu Park mladeži. Njezin nastup zakazan je za prvu večer turnira, a u nedavnom je intervjuu otkrila kako za splitsku publiku priprema poseban, energičan set. Najavila je nove mashupove i izvedbu nekih od svojih autorskih pjesama, čime potvrđuje ozbiljnost svoje glazbene karijere koju uspješno gradi posljednjih nekoliko godina, balansirajući između života u Miamiju, na Ibizi i čestih povrataka u Hrvatsku.

Nakon što je postala globalni fenomen zahvaljujući svojim pojavljivanjima na tribinama, Knöll je pametno iskoristila stečenu popularnost i usmjerila je prema svojoj pravoj strasti - elektroničkoj glazbi. Početkom ove godine potpisala je i za CS3 Agency, agenciju koja zastupa glazbenike, čime je dodatno formalizirala svoju karijeru. Danas nastupa na velikim svjetskim pozornicama i događajima, od Madison Square Gardena i FIFA Fan Festivala u Los Angelesu do ekskluzivnih zabava na Ultra Europe festivalu i događanjima Formule 1. Izdala je i nekoliko pjesama, poput "City Lights" i "Kill The Vibe", a njezin glazbeni stil opisuje se kao mješavina housea i techna, s melodičnim dionicama koje sve više vuku inspiraciju iz trance glazbe.

Kao i uvijek, njezina objava iz Splita izazvala je lavinu reakcija. Dok su joj brojni pratitelji upućivali komplimente i ostavljali komentare poput "Gata", "Prekrasna" i "Uživaj u Splitu", bilo je i onih koji su iskazali skepticizam prema njezinoj glazbenoj karijeri. Unatoč podijeljenim mišljenjima, Ivana, koja uz glazbenu karijeru vodi i vlastiti brend odjeće, ne odustaje od svog puta. U razgovoru uoči nastupa istaknula je kako se veseli povratku i da u Splitu najviše voli prošetati Rivom, pokazujući da je unatoč svjetskoj slavi ostala vezana za svoje korijene.

FOTO Ovako se kroz godine mijenjala poznata HRT-ovka koja s Prisavlja odlazi nakon gotovo 20 godina
SP 2026 Toronto: Ivana Knoll na utakmici između Portugala i Hrvatske
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*uz pomoć AI

Ključne riječi
showbiz Split badić Ivana Knoll

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