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VELIKI GLAZBENIK

Bajaga uoči ljetne turneje na Jadranu otkrio zbog čega još uvijek nastupa

Foto: Jurica Cvitanić
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VL
Autor
Vecernji.hr
24.07.2026.
u 18:09
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Ususret koncertima, Momčilo Bajagić – Bajaga poručio je kako ga i nakon više od 40 godina ovaj posao i dalje ispunjava. Dodao je kako ga posebno veseli kada na koncertima vidi mlađe generacije koje pjevaju pjesme nastale prije nego što su se rodile.

Jedan od najpoznatijih rock sastava na ovim prostorima, Bajaga i Instruktori, ovog će ljeta održati tri velika koncerta na hrvatskoj obali. Turneja započinje 27. srpnja 2026. godine u 21 sat na Ljetnoj pozornici u Opatiji, nastavlja se 29. srpnja u Makarskoj, na Ljetnom kinu, a završava 30. srpnja u Trogiru, na jedinstvenoj pozornici Kule Kamerlengo. „Veselim se susretu s publikom na Jadranu, kao i uvijek i vjerujem da ćemo zajedno provesti lijepe glazbene večeri. Ponesite dobro raspoloženje, a mi donosimo pjesme koje svi znamo“, rekao je Bajaga uoči koncerata. Ususret koncertima, Momčilo Bajagić – Bajaga poručio je kako ga i nakon više od 40 godina ovaj posao i dalje ispunjava. Dodao je kako ga posebno veseli kada na koncertima vidi mlađe generacije koje pjevaju pjesme nastale prije nego što su se rodile.

„Najviše me raduje kada vidim da djeca na koncertima znaju pjesme koje sam napisao kad se nisu ni rodili. Taj osjećaj je ono zašto se još uvijek bavim ovim poslom“, istaknuo je Bajaga.  Grupu je osamdesetih godina osnovao Momčilo Bajagić – Bajaga, a tijekom više od četiri desetljeća djelovanja bend je ostavio neizbrisiv trag na regionalnoj glazbenoj sceni. Njihove pjesme obilježile su generacije slušatelja, a hitovi poput Moji drugovi, Plavi safir, Tišina, Zažmuri, Ruski voz, 220 u voltima i Godine prolaze i danas se pjevaju uglas na koncertima.

Bajaga i Instruktori stižu u Opatiju, Makarsku i Trogir
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Bajaga i Instruktori poznati su po prepoznatljivom spoju rocka i popa, melodičnim aranžmanima i tekstovima koji govore o ljubavi, prijateljstvu, odrastanju i životu. Upravo zbog toga njihova glazba uspješno povezuje različite generacije, a njihovi nastupi redovito okupljaju tisuće obožavatelja. Tri atraktivne ljetne pozornice pružit će idealan ambijent za susret s bendom čije pjesme već više od četrdeset godina zauzimaju posebno mjesto u srcima publike. Opatijska Ljetna pozornica, Ljetno kino u Makarskoj i impresivna Kula Kamerlengo u Trogiru ugostit će večeri ispunjene emocijama, nostalgijom i vrhunskom energijom, uz presjek najvećih hitova koji su obilježili bogatu karijeru sastava. Publiku na sva tri koncerta očekuje nezaboravna glazbena večer i jedinstvena prilika da uživo čuje bezvremenske pjesme koje su obilježile regionalnu rock scenu.

Ulaznice za koncerte dostupne su u prodajnim sustavima Eventim.hr, Adriaticket.hr i Mojekarte.hr.

Ključne riječi
Bajaga i Instruktori Bajaga showbiz

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