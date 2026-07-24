Supruga Charlesa Leclerca stigla na Hungaroring, fanovi primijetili detalj koji je ponovno pokrenuo glasine
Svijet formule 1 glamurozan je i po svom slavnom backstageu - paddocku. Ovim prostorom prolaze svi vozači i članovi timova, ali i VIP gosti, supruge i djevojke vozača, poslovni partneri i drugi... Ovog vikenda vozi se Velika nagrade Mađarske na Hungaroringu, a između slobodnih treninga u paddocku je viđena i Alexandra Leclerca, supruga Charlesa Leclerca, vozača Ferrarija.
Alexandra se rado fotografirala s fanovima, a društvo joj je pravio omiljeni pas para, Leo, koji je i sam postao jedan od miljenika navijača u paddocku. Njezin dolazak ponovno je potaknuo nagađanja da ona i Ferrarijev vozač Charles Leclerc očekuju svoje prvo dijete.
Glasine su se prvi put pojavile krajem svibnja, kada su korisnici društvenih mreža primijetili da Alexandra prati i reagira na sadržaje povezane s trudnoćom, uključujući objave o uređenju dječjih soba.
Nagađanja su se dodatno pojačala prošlog mjeseca nakon što su se društvenim mrežama proširile spontane fotografije sa zajedničkog putovanja jahtom u Saint-Tropezu, pri čemu su obožavatelji komentirali njezinu nešto puniju siluetu.
Ni Charles ni Alexandra dosad nisu potvrdili niti opovrgnuli te navode. Ipak, pažljivi obožavatelji Formule 1 sada detaljno analiziraju snimke Charlesa, Alexandre i Lea s Hungaroringa, koje su podijeljene na Instagramu.
Ostaje nepoznato očekuje li jedan od najpopularnijih parova u paddocku doista prinovu, no ako se glasine pokažu točnima, beba Leclerc stigla bi samo nekoliko mjeseci nakon njihova vjenčanja, što bi zasigurno oduševilo svijet Formule 1.
Očekuje se da bi uska i tehnički zahtjevna konfiguracija Hungaroringa mogla odgovarati Ferrarijevu bolidu SF-26, iako Leclerc poziva na oprez. Podsjetio je pritom kako su velika očekivanja u Monaku završila razočaravajućim odustajanjem.