Supruga Charlesa Leclerca stigla na Hungaroring, fanovi primijetili detalj koji je ponovno pokrenuo glasine

Svijet formule 1 glamurozan je i po svom slavnom backstageu - paddocku. Ovim prostorom prolaze svi vozači i članovi timova, ali i VIP gosti, supruge i djevojke vozača, poslovni partneri i drugi... Ovog vikenda vozi se Velika nagrade Mađarske na Hungaroringu, a između slobodnih treninga u paddocku je viđena i Alexandra Leclerca, supruga Charlesa Leclerca, vozača Ferrarija.
Svijet formule 1 glamurozan je i po svom slavnom backstageu - paddocku. Ovim prostorom prolaze svi vozači i članovi timova, ali i VIP gosti, supruge i djevojke vozača, poslovni partneri i drugi... Ovog vikenda vozi se Velika nagrade Mađarske na Hungaroringu, a između slobodnih treninga u paddocku je viđena i Alexandra Leclerca, supruga Charlesa Leclerca, vozača Ferrarija.
Foto: Snimio čitatelj
Share
Podijeli
Alexandra se rado fotografirala s fanovima, a društvo joj je pravio omiljeni pas para, Leo, koji je i sam postao jedan od miljenika navijača u paddocku. Njezin dolazak ponovno je potaknuo nagađanja da ona i Ferrarijev vozač Charles Leclerc očekuju svoje prvo dijete.
Alexandra se rado fotografirala s fanovima, a društvo joj je pravio omiljeni pas para, Leo, koji je i sam postao jedan od miljenika navijača u paddocku. Njezin dolazak ponovno je potaknuo nagađanja da ona i Ferrarijev vozač Charles Leclerc očekuju svoje prvo dijete.
Foto: Snimio čitatelj
Share
Podijeli
Glasine su se prvi put pojavile krajem svibnja, kada su korisnici društvenih mreža primijetili da Alexandra prati i reagira na sadržaje povezane s trudnoćom, uključujući objave o uređenju dječjih soba.
Glasine su se prvi put pojavile krajem svibnja, kada su korisnici društvenih mreža primijetili da Alexandra prati i reagira na sadržaje povezane s trudnoćom, uključujući objave o uređenju dječjih soba.
Foto: Snimio čitatelj
Share
Podijeli
Nagađanja su se dodatno pojačala prošlog mjeseca nakon što su se društvenim mrežama proširile spontane fotografije sa zajedničkog putovanja jahtom u Saint-Tropezu, pri čemu su obožavatelji komentirali njezinu nešto puniju siluetu.
Nagađanja su se dodatno pojačala prošlog mjeseca nakon što su se društvenim mrežama proširile spontane fotografije sa zajedničkog putovanja jahtom u Saint-Tropezu, pri čemu su obožavatelji komentirali njezinu nešto puniju siluetu.
Foto: Snimio čitatelj
Share
Podijeli
OGLAS
 Ni Charles ni Alexandra dosad nisu potvrdili niti opovrgnuli te navode. Ipak, pažljivi obožavatelji Formule 1 sada detaljno analiziraju snimke Charlesa, Alexandre i Lea s Hungaroringa, koje su podijeljene na Instagramu.
 Ni Charles ni Alexandra dosad nisu potvrdili niti opovrgnuli te navode. Ipak, pažljivi obožavatelji Formule 1 sada detaljno analiziraju snimke Charlesa, Alexandre i Lea s Hungaroringa, koje su podijeljene na Instagramu.
Foto: Snimio čitatelj
Share
Podijeli
Par se vjenčao na intimnoj građanskoj ceremoniji u Monaku 28. veljače 2026., prije gotovo pet mjeseci, nakon što su zaruke objavili u studenome 2025. godine. Zajedno su od početka 2023. godine.
Par se vjenčao na intimnoj građanskoj ceremoniji u Monaku 28. veljače 2026., prije gotovo pet mjeseci, nakon što su zaruke objavili u studenome 2025. godine. Zajedno su od početka 2023. godine.
Foto: Snimio čitatelj
Share
Podijeli
Ostaje nepoznato očekuje li jedan od najpopularnijih parova u paddocku doista prinovu, no ako se glasine pokažu točnima, beba Leclerc stigla bi samo nekoliko mjeseci nakon njihova vjenčanja, što bi zasigurno oduševilo svijet Formule 1.
Ostaje nepoznato očekuje li jedan od najpopularnijih parova u paddocku doista prinovu, no ako se glasine pokažu točnima, beba Leclerc stigla bi samo nekoliko mjeseci nakon njihova vjenčanja, što bi zasigurno oduševilo svijet Formule 1.
Foto: Reuters/Pixsell
Share
Podijeli
Ovogodišnja Velika nagrada Mađarske, 11. utrka sezone 2026., održava se ovoga vikenda na Hungaroringu pokraj Budimpešte i posljednja je utrka prije trotjedne ljetne stanke u Formuli 1.
Ovogodišnja Velika nagrada Mađarske, 11. utrka sezone 2026., održava se ovoga vikenda na Hungaroringu pokraj Budimpešte i posljednja je utrka prije trotjedne ljetne stanke u Formuli 1.
Foto: Reuters/Pixsell
Share
Podijeli
OGLAS
Charles Leclerc u Mađarsku stiže kao branitelj prošlogodišnje pobjede na toj stazi
Charles Leclerc u Mađarsku stiže kao branitelj prošlogodišnje pobjede na toj stazi
Foto: Reuters/Pixsell
Share
Podijeli
Trenutačno zauzima četvrto mjesto u poretku vozača sa 126 bodova, nakon što je nedavno ostvario prvu pobjedu ove sezone u Silverstoneu te potom osvojio drugo mjesto u Spa-Francorchampsu.
Trenutačno zauzima četvrto mjesto u poretku vozača sa 126 bodova, nakon što je nedavno ostvario prvu pobjedu ove sezone u Silverstoneu te potom osvojio drugo mjesto u Spa-Francorchampsu.
Foto: Reuters/Pixsell
Share
Podijeli
Očekuje se da bi uska i tehnički zahtjevna konfiguracija Hungaroringa mogla odgovarati Ferrarijevu bolidu SF-26, iako Leclerc poziva na oprez. Podsjetio je pritom kako su velika očekivanja u Monaku završila razočaravajućim odustajanjem.
Očekuje se da bi uska i tehnički zahtjevna konfiguracija Hungaroringa mogla odgovarati Ferrarijevu bolidu SF-26, iako Leclerc poziva na oprez. Podsjetio je pritom kako su velika očekivanja u Monaku završila razočaravajućim odustajanjem.
Foto: Reuters/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: Reuters/Pixsell
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Reuters/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: Reuters/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: Reuters/Pixsell
Share
Podijeli
Foto: Reuters/Pixsell
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/