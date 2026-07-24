'Je li moguće da je to on?': Bali-beg više ne izgleda ovako! Obožavateljice su u nevjerici nakon fotki s plaže

Turski glumac Burak Özçivit, kojeg je publika zapamtila kao legendarnog Bali-bega iz serije ''Sulejman Veličanstveni'', godinama je slovio za jednog od najpoželjnijih muškaraca s malih ekrana. Njegov izgled i karizma osvojili su milijune obožavateljica, no najnovije fotografije s ljetovanja pokazuju da se i jedan od najvećih televizijskih zavodnika s vremenom mijenja.

Paparazzi su glumca snimili tijekom odmora s obitelji dok je bezbrižno uživao na plaži i igrao se sa svojom djecom. Upravo su ti opušteni obiteljski trenuci privukli pozornost, ali mnogima nije promakla ni činjenica da Özçivit više nema isklesanu figuru po kojoj je bio poznat na vrhuncu slave.

Na fotografijama se vidi da je glumac dobio nekoliko kilograma te da mu je trbuh izraženiji nego prije. Ipak, čini se kako se zbog toga nimalo ne opterećuje te bez zadrške uživa u obiteljskom odmoru sa suprugom Fahriye Evcen i njihovim sinovima. Fotografije pogledajte OVDJE. Njegov novi izgled ubrzo je postao tema rasprava na društvenim mrežama. Dok su pojedini korisnici ostavljali podržavajuće komentare, drugi su bili znatno kritičniji te uspoređivali njegov današnji izgled s onim iz razdoblja najveće popularnosti. ''Je li moguće da je to on?'', ''Baš se promijenio'', ''I on je samo čovjek'', ''Normalno za čovjeka u braku s djecom'', bili su neki od komentara.

Podsjetimo, Burak i Fahriye upoznali su se 2013. godine na snimanju serija, a u braku su od 2017. godine. Dodajmo i da je obitelj početkom 2020. godine živjela u strahu od prijetnji otmicom. Prijetnje su stigle od pripadnika turskog kriminalnog miljea s kojima ima problema otkako je kupio luksuznu vilu nedaleko od Istanbula nakon što su on i supruga saznali da čekaju prvo dijete. Prijetnje je počeo dobivati nakon što Fahriye objavila prvu fotografija sina na društvenim mrežama, a onda se iz straha obratio nadležnim službama.