Meri Goldašić bori se s teškom dijagnozom: Oči bi se prevrnule, a znalo bi doći i do nekontroliranog mokrenja

Meri Goldašić, domaća influencerica koju smo gledali u showu ''Masterchef'' na društvenim mrežama poznata je po otvorenosti i autentičnosti, a ovaj tjedan iznenadila je pratitelje kad je objavila da se razvodi. Inače, Meri je ranije otvoreno govorila o svojem gubitku kilograma, plastičnim operacijama i financijskim problemima koje je imala u prošlosti. Osim toga progovorila je i o teškoj dijagnozi s kojom se bori već dugi niz godina. Naime, Meri vodi bitku s epilepsijom.

– Vrlo rano sam počela živjeti sama, a napadaj nisam imala od 2006. godine. I dalje pijem antiepileptike svaki dan jer mi pružaju sigurnost. Ono što mogu reći sa sigurnošću jest da me ta bolest u tako mladim godinama samostalnog života držala daleko od loših utjecaja. Strah koji sam imala od povratka napadaja podsvjesno me gurao u ispravnijem smjeru i zdravijem načinu života. Rano sam shvatila koliko su kvalitetan san i odmor važni za organizam i minimiziranje rizika od napadaja – rekla je za Net.hr.

Dodala je da su se njeni napadaji događali u snu ili unutar prvog sata nakon buđenja.

– Počinjali bi grčenjem ruku, nakon čega bih pala u nesvijest i cijelo tijelo bi se grčilo. Trajali su nekoliko minuta, oči bi se prevrnule, a znalo bi doći i do nekontroliranog mokrenja. Nakon svakog napadaja, bila bih hospitalizirana pet do sedam dana tijekom kojih bi liječnici pokušavali pronaći novu terapiju. Potraga za idealnom terapijom i točnom dijagnozom bio je dug i težak proces, ali sav trud dr. Bošnjak se isplatio. Ne znam radi li još uvijek, ali ona me doslovno spasila i želim joj ovim putem od srca zahvaliti.

Jedan od napadaja, prisjeća se, dogodio se kada je bila na maturalcu tijekom osnovne škole. – Djeca koja su bila sa mnom u sobi doživjela su šok, nisu znala što napraviti, ali su odmah potražila pomoć profesora. Njihova brza reakcija bila je presudna i ubrzo sam bila hospitalizirana. Mislim da bi u školama trebalo educirati djecu o postupanju u takvim situacijama jer nisu rijetke, a pravovremena pomoć može doslovno spasiti život – komentirala je.

Dijagnozu je, kaže, dobila kasno. – Dijagnozu sam dobila kasno, negdje u petom razredu osnovne škole, ali prvi napadaji su počeli već s konvulzijama u mojoj drugoj godini života. Zapravo, ne znam kako izgleda život bez epilepsije pa nemam konkretan odgovor na to pitanje. Želim istaknuti da me epilepsija ne definira kao osobu niti tražim sažaljenje. Gledam je kao motivaciju da držim do zdravih navika, izbjegavam stresne situacije i živim život s pozitivnim stavom. Iskreno, osjećam se sretno i vjerujem da je roditeljima bilo puno teže nego meni. Sjećam se suza svoje majke nakon mojih napadaja i voljela bih da sustav podrške za roditelje djece s epilepsijom bude bolji. Nijedna majka ne zaslužuje prolaziti kroz takvu brigu sama.