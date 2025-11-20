FOTO Našu pjevačicu zbog stavova o Bogu i Isusu masovno brišu s društvenih mreža, požalila se

Naša pjevačica i članica grupe Feminnem, 45-godišnja Pamela Ramljak na društvenoj mreži Instagram podijelila jednu zanimljivu misao sa svojim vjernim pratiteljima. "Otkad sam počela spominjati Boga, Isusa, obitelj, ljubav prema Hrvatskoj, vraćanje ilegalnih migranata i uvijek pro life, izgubila sam tisuću pratitelja. Imati stav je zeznuto. Bar ovaj moj", napisala je iskreno pjevačica i dodala emotikon ružičastog srca. Time je dala do znanja kako zbog publike i svojih pratitelja neće mijenjati svoja mišljenja i stavove te da joj je najvažnije da ostane dosljedna sebi. Inače prije nešto više od tjedan dana podijelila je fotografiju iz zadaće svog osmogodišnjeg sina Antuna. "Kakvo je ovo pitanje u drugom razredu? Što se obilježava 31. 10.? Molim? Kakve su ovo idiotarije, Halloween da napiše ili što, nema šanse. Tko ovo odobrava? Svašta!", napisala je potresena Pamela te pokazala pitanje iz zadaćnice, a koje je glasilo: "Što se obilježava posljednjeg dana u listopadu? Kojega je to datuma?", a kao odgovor dječak je napisao "Zadnji dan je 31. 10.". Nakon toga, pjevačica je objavila: "Međunarodni dan štednje? Prodano, neki kažu, OK". "Od sljedeće godine svima čestitam dan štednje 31. 10.", napisala je.

Inače, ako se prisjetimo, Pamela je uskoro punih 12 godina u braku s ekonomistom Mladenom Salajsterom. Svoju su ljubav okrunili izmjenom zavjeta 16. studenog 2013. u crkvi Svetog Antuna Padovanskog u Zagrebu u društvu obitelji i prijatelja. Osim što imaju osmogodišnjeg sina Antuna koji pohađa drugi razred osnovne škole, imaju i petogodišnju kćerkicu Mariju. Djeca su Pameli i Mladenu najveći izvor sreće, čemu svjedoče i poneke fotografije na njezinim društvenim mrežama.

- Ima raznih dana, nećemo si lagati. Ali opet na kraju nekako prevladaju razum i kontrola svojih sebičnih ambicija. Nije­dan kolektiv nije samoodrživ, a posebno ne brak. Zahtijeva puno kompromisa, ali svi su oni za veće dobro, odrastanje djece u zdravoj atmosferi i poštovanje partnera i obrnuto - ispričala je pjevačica - ispričala je pjevačica 2022. godine za časopis Story povodom tada svoje devete godišnjice braka. Osvrnula se i na odnos s djecom za koju smatra da su dodatno učvrstila njihov odnos.

Foto: Instagram

Rođena je kao muškarac, osjećala se kao žena i promijenila spol: Sa svećenicima pijem kavu i molim se Bogu

- Smatram da su djeca dodatno učvrstila našu vezu. To je odgovornost svakog roditelja. Jednostavno sitni problemi postanu još manji, a neko ozbiljnije neslaganje koje bi možda prije moglo i naštetiti vezi mora se riješiti. Naravno, ima nekih stvari koje nikad ne bih oprostila, ali to su stvari o kojima se razgovara prije ulaska u brak. Kada je riječ o djeci, moram reći da sam samo nekoliko godina mlađa i da nemam problem s trombofilijom u trudnoći, definitivno bismo ih imali još. Nažalost, uz moju dijagnozu rizik je opet se upuštati u to, a Bogu hvala, imam dvoje zdrave djece i želim biti tu za njih - iskreno je priznala feminnemka te je tada otkrila i dala savjet kako što dulje održati odnos uzbudljivim kao na samom početku.

FOTO Meri Goldašić publika je upoznala u 'Masterchefu', a ovako se mijenjala kroz godine

- To je teško s malom djecom, ali, eto, uspijemo nekad otići sami u kino ili prošetati. Kad smo imali jedno dijete, čak smo uspjeli otići sami na Azurnu obalu, ali dvoje djece ostaviti tetki ili baki i didi, ipak ne možemo jer što je previše, previše je. Čekamo da još malo odrastu pa ćemo onda razmisliti i o toj opciji - simpatično je tada ispričala.