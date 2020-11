Melania Trump plijenila pozornost na biralištu u haljini od 29.000 kn

Prva dama Melania Trump obavila je svoju građansku dužnost i dala svoj glas na američkim predsjedničkim izborima. Na biralište je stigla besprijekorno dotjerana u 9 ujutro po tamošnjem vremenu. Melania je za ovu prigodu odlučila odjenuti bijelu haljinu s detaljima zlatnih lanaca s potpisom modnog brenda Gucci koja stoji oko 29.000 kuna koje je uskladila s Louboutin štiklama.

Kosu je skupila u ležernu punđu koju često nosi u javnosti, a od modnih detalja na sebi je imala tek velike sunčane naočale. Melanija je na izbore došla sama u pratnji tjelohranitelja, a mnogima je za oko zapelo i to što nije nosila zaštitnu masku iako je nedavno i sama bila zaražena koronavirusom baš kao i njezin suprug, još uvijek aktualni predsjednik Donald Trump.

Foto: MARCO BELLO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL 2020 U.S. presidential election in Palm Beach, Florida U.S. first lady Melania Trump gestures as she leaves after casting her vote during the 2020 presidential election at Morton and Barbara Mandel Recreation Center in Palm Beach, Florida, U.S., November 3, 2020. REUTERS/Marco Bello MARCO BELLO

Inače, Melania Trump, djevojački Knavs, rođena je u travnju 1970. godine u Sloveniji. Majka joj je bila krojačica, a otac prodavač automobila. Studirala je dizajn i arhitekturu prije nego što je otišla u Milano pa u Pariz kako bi započela manekensku karijeru.

To ju je 1996. dovelo u Sjedinjene Države gdje je dvije godine kasnije upoznala Trumpa. Melania Trump postala je američka državljanka 2006., a to je opisala kao "najveću privilegiju na svijetu". Njezino američko iskustvo je stvarno takvo, od života u raskošnom apartmanu u Trumpovu tornju u New Yorku do boravka u rezidenciji na Floridi.

Foto: MARCO BELLO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL 2020 U.S. presidential election in Palm Beach, Florida U.S. first lady Melania Trump leaves after casting her vote during the 2020 presidential election at Morton and Barbara Mandel Recreation Center in Palm Beach, Florida, U.S., November 3, 2020. REUTERS/Marco Bello MARCO BELLO

Melania na početku nije podržavala Trumpove ambicije za ulaskom u Bijelu kuću. "Rekla je: Imamo stvarno sjajan život. Zašto to želiš učiniti?", rekao je Trump u razgovoru za Washington Post. Postala je prva dama koja nije rođena u Americi u dva stoljeća. Prije nje to je bila je Britanka Louisa Adams. Njezin suprug John Quincy Adams bio je predsjednik od 1825. do 1829.