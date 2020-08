Melania je preuredila vrt Jackie Kennedy i kritike joj dolaze sa svih strana

Melania Trump javnosti je predstavila obnovljeni Rose Garden u Bijeloj kući i to je zapravo prvi put u 60 godina da je jedna prva dama mijenjala u vrtu koji je bio ponos i djelo Jackie Kennedy. Supruga predsjednika Donalda Trumpa u jeku pandemije koronavirusa zaključila je kako vrtu treba obnova pogotovo jer je vrt tijekom pandemije postao mjesto na kojem je Trump održavao konferencije za medije.

Foto: Reuters/Pixsell

Vrt, koji je 1961. godine naručio predsjednik John F. Kennedy 1961. godine, dizajnirali su Rachel Lambert Mellon i Kennedyjeva supruga Jacqueline. U vrtu su dominirali tulipani i ruže oko kojih su bila posađene magnolije i stabla japanske trešnje i posjetitelji Bijele kuće uvijek su mu se divili. Novi vrt uređen po uputama Melanie Trump pak nije izazvao takvo oduševljenje i korisnici društvenih mreža kritizirali su moderniziranu verziju ovog vrta u kojoj je nestalo šareno cvijeće stabla magnolija japanskih trešanja, a ta stabla su uklonjena uz objašnjenje kako stvaraju preveliku sjenu ostalim biljkama. Sada vrtom dominira nekoliko stabala, zelena travnata površina i manje biljke.

It makes sense that Melania would destroy Jackie Kennedy’s Rose Garden. Jackie Kennedy was Camelot-grace, sophistication & beauty. That was reflected in her garden.



Sadly, it completely clashes with apocalyptic, I will kill you all to save myself vibe the Trumps are going for.