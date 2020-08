Nakon što je imala aferu s njim, Alex Ognjena najavila i mogući duet s Rogoznicom, fanovi zgroženi

Zagrebačka glazbenica Alex Ognjena s kojom je glazbenik Boris Rogoznica imao aferu dok je još bio u braku s Doris Pinčić na Instagramu svakodnevno komunicira s fanovima, a jučer im je zagolicala maštu najavom mogućeg dueta s Borisom.

- Što biste mislili kad bih vam rekla da su mi ponudili duet s Borisom? - napisala je Alex, koja je ubrzo dobila brojne komentare pratitelja. Zanimljivo, pratitelji su bili podijeljenih mišljenja.

Foto: Instagram

- Baš ništa. Kome je to važno u eri problema u Hrvatskoj...samo vama - napisala joj je jedna pratiteljica, dok se drugi našalio i usporedio ih s Oliverom.

- Mislili bi da ce to biti hit ravan Oliverovim ili cak bolji.. O jada.. - bio je komentar.

Jedan fan poručio je Alex kako bi taj duet bio odličan marketinški potez.

Podsjetimo, Alex je iznenadila javnost tvrdnjom da je od 2016. do 2019. godine imala aferu s Rogoznicom.

– Na jednom predavanju prije otprilike tri, četiri godine upoznala sam i Borisa Rogoznicu. Nisam isprva znala tko je on jer tada još nije imao toliko gaža koliko ih ima danas. Odmah me pitao i za broj pa smo se počeli dopisivati. I brzo je zaiskrilo među nama – kazala je Alex Ognjena i dodala kako su se u to vrijeme često počeli nalaziti na raznim događajima.

Alex je nedavno na Instagramu kazala i kako je nije nimalo stid što je bila s oženjenim muškarcem.

- Ne, sretna sam jer moja obitelj kaže da sve što su ikada pročitali ili čuli o meni još uvijek je bolje od toga da sam neka 'internet ratnica' koja sipa otrov po ljudima i situacijama o kojima zna manje od 1 posto, napisala je glazbenica i bivša domina.