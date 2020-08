Šokirala je ljubeći djevojku drugog farmera, a sada je našla 20 godina mlađu osobu

Nakon što je sudjelovanjem u RTL-ovom realityju "Ljubav je na selu" privukla puno pažnje, Vita Maslačak, pravog imena Ivanka Milutinović, pohvalila se kako provodi ovo nimalo obično ljeto. Naime, o svom provodu sve je ispričala za RTL, a usput je i otkrila da se druži s Martinom Serdar s kojom je putem video poruke poslala poruke Bahri.

- Ostvarila sam dobar, dugoročan i pošten odnos s Martinom Serdar i Bahrom Zahirović, iako se to u startu uopće nije tako činilo, niti je bilo izvjesno. Želim ostati u doživotnom kontaktu s te dvije predivno iskrene i jasne žene - rekla je Ivanka, poznatija pod alter egom kao Dan Philipp dodavši da se zbog korone usidrila u Bilogori, gdje posjeduje komad zemlje i tamo obrađuje vrt.

Sudionica 12. sezone omiljenog realityja privukla je dosta pažnje kada je pokušala osvojiti farmera Dušana Golubovca, a onda ju je mladi Josip Ratnjak pozvao kod sebe. Od nje je dobio poljubac, ali to nije uskratila niti Gabrieli Kamenečki koju je također poljubila pred kamerama i izazvala brojne reakcije.

O svom trenutnom ljubavnom statusu nije otkrivala puno novosti, tek toliko da se radi o 20 godina mlađoj osobi.

- Ljubav je vrlo kritična u ovim vremenima, ali tako potrebita i velika stvar. Nešto mi se jest desilo! Dešava se upravo u ovim trenucima, no je li to ljubav, prosudit će vrijeme. I naravno, riječ je o čak 20 godina mlađoj obrazovanoj kulturnoj osobi sa sjevera, idealnih mjera, stasa i glasa, nevjerojatno baroknog uma, no neću odati je li to biće žensko ili muško - oprezno je ispričala.