Matthew Perry uhvaćen u izlasku s misterioznom ženom, čini se da izgleda sve bolje

Glumac Matthew Perry (54) mnogima je omiljeni još od sredine '90ih kada se pojavio kao Chandler u kultnoj seriji ''Prijatelji'', no njemu je slava koju mu je ta uloga donijela itekako teško pala. U početku je sve bilo lako i uživao je u slavi i novcima, no postupno se povukao iz javnosti te potpuno prepustio drogama i alkoholu nakon što je shvatio smjer u kojem je krenuo. A potom je uslijedila njegova najgora borba s ovisnostima. Sve to dovelo je do toga da je danas gotovo neprepoznatljiv, svima osim svojim obožavateljima koji itekako ostaju u korak s novim informacijama o njegovom izgledu i zdravlju.

Iako ga "poznaju", i dalje ih šokira. Nekoliko puta fotografi su ga uhvatili u javnosti, a fotografije koje su obišle javnost šokirale su mnoge, pogotovo zbog njegovog narančastog tena zbog kojeg ga neki pomalo ismijavaju.

Ovoga puta fotografi su ga ulovili u Malibuu, Kaliforniji, u nešto boljoj formi nego zadnjih godina i čini se da se pokušava vratiti na pravi put. Uhvaćen je u izlasku u poznati restoran Nobu, gdje je bio s misterioznom ženom. Inače, glumac je proslavio svoj 54. rođendan 19. kolovoza, a obožavatelji su sretni što se glumac svakim danom čini sve bolje. Ali jedne loše navike nikako se ne može riješiti - pušenja.

Inače, glumac je prošle godine svoju životnu priču pretočio je u memoare pod nazivom "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" u kojima je bez imalo zadrške progovorio o teškoj borbi s ovisnosti o alkoholu i drogama. Prije izlaska knjige Perry je otkrio neke dijelove knjige koji su šokirali mnogobrojne fanove omiljenog Chandlera. Perry u svojoj knjizi bez zadrške piše o tamnoj strani slave.

– Htio sam podijeliti svoje iskustvo sad kada sam siguran da neću prijeći na mračnu stranu. Morao sam pričekati neko vrijeme da budem posve čist i udaljim se od dugogodišnjeg alkoholizma i ovisnosti o drogama. A najvažnije od svega jest da sam prilično siguran da će moja priča pomoći ljudima – kazao je za strane medije Perry koji je svoje memoare započeo šokantnim priznanjem da je prije pet godina skoro preminuo. Tada je javno obznanio da pati od gastrointestinalne perforacije, ali ne i da je do puknuća debelog crijeva došlo zbog prekomjerne uporabe droga. Dva tjedna bio je u komi i pet mjeseci u bolnici, a nakon što je pušten na kućnu njegu, još je devet mjeseci morao koristiti vrećicu za kolostomiju.

– Liječnici su mojoj obitelji rekli da imam dva posto šanse za život. Stavili su me na uređaj koji se zove ECMO stroj, koji obavlja disanje za srce i pluća. Nitko to ne preživi – otkrio je Perry.

U knjizi se prisjetio i svojih početaka i uloge u ''Prijateljima''. Bile su mu tada 24 godine, a njegova ovisnost o alkoholu tek je počela izlaziti na površinu.

"Mogao sam to podnijeti, na neki način. Ali kad sam napunio 34 godine, nije mi bilo lako nositi se s time. Ali bilo je godina u kojima sam bio trijezan. Deveta sezona bila je u godini u kojoj sam bio trijezan cijelo vrijeme. I pogodite koja je sezona bila nominirana za najboljeg glumca? Pomislio sam tada kako bi mi to trebalo nešto govoriti", piše glumac u knjizi u kojoj, između ostalog, otkriva i da je u jednom trenutku uzimao čak 55 tableta Vicodina i drastično izgubio na težini. Imao je samo 58 kilograma. Svoje stanje pokušavao je sakriti od kolega i prijatelja, no dramatične promjene u njegovu izgledu jasno su davale do znanja da su ga ovisnosti dovele do dna.

– Nisam znao kako prestati. Da je policija došla do moje kuće i rekla: "Ako večeras popiješ, odvest ćemo te u zatvor", počeo bih se pakirati. Ne bih mogao prestati jer ta bolest ovisnosti je progresivna. Dakle postaje sve gore i gore kako stariš – priznao je Matthew. Stručnu pomoć odlučio je potražiti u više navrata, a sam je kazao i da je na rehabilitaciji do sada bio 15 puta.

– Trenutačno sam prilično zdrav. Zahvalan sam što sam živ, to je sigurno. I to mi daje mogućnost da učinim bilo što – rekao je Perry pa dodao da je i njemu samom bilo pomalo zastrašujuće ispričati sve svoje tajne u knjizi.

– U knjizi kažem kad bih umro, da bi to šokiralo ljude, ali nikoga ne bi iznenadilo. I to je vrlo zastrašujuća stvar s kojom živite. Stoga se nadam da će se ljudi poistovjetiti s tim i znati da ova bolest napada sve. Nije važno jeste li uspješni ili ne, to ovu bolest nije briga – iskreno će Matthew. Za kraj je otkrio i da unatoč tome što je knjiga poprilično surova i mračna na kraju ipak budi nadu da je izlječenje moguće.

– Ono čime sam najviše iznenađen moja je snaga i način na koji se mogu oporaviti od svih ovih mučenja i grozota. Koliko god knjiga bila mračna, to je nekako i priča s nadom. Zato jer sam i dalje tu – zaključio je glumac koji svojom knjigom nastoji pomoći osobama koje su u sličnoj situaciji. Ovaj način života na glumcu je ostavio traga, a njegove nove fotografije svakog puta šokiraju obožavatelje kultne serije.

