Matej Sakoman, stručnjak iz 'Braka na prvu': Nemam tremu pred kamerama, a u suprugu sam se zaljubio na prvi pogled

"Brak na prvu" je sociološki eksperiment u kojem tri stručnjaka spajaju potpune neznance u parove koji stupaju u brak. Zatim stručnjaci analiziraju dinamiku odnosa novonastalih bračnih parova i pokušavaju ih usmjeriti prema boljoj komunikaciji, suradnji i kvalitetnijem suživotu. Ove godine u timu stručnjaka je i magistar psihologije, poslovni trener i poduzetnik Matej Sakoman. Kaže kako je njegov zadatak, kao i njegovih kolega Ive Stasiow i Deana Pelića, da budu otvoreni za razgovor s kandidatima, iskreni i dobronamjerni, da čuvaju povjerenje, potiču im zdrave granice, pomažu da jasnije sagledaju sami sebe i svoj odnos te im pruže i razvojne zadatke. - Slušamo ih, suosjećamo s njima i na neki način im se divimo zbog odvažnost - rekao je Sakoman s kojim smo razgovarali o njegovoj ulozi u ovom showu, pričao nam je i o tome ima li tremu pred kamerama, o tome što su bili glavni kriteriji pri spajanju parova, kako njegov otac, psihijatar Slavko Sakoman, gleda na njegov televizijski angažman, a udijelio je i savjet mladim parovima koji žele stabilan i dugoročni brak.

Sada kada su parovi razmijenili bračne zavjete i počela se razvijati dinamika među njima, kako ste zadovoljni poslom koji ste obavili s kolegama, jeste li zadovoljni kako ste spojili parove?

Jako sam zadovoljan kako smo spojili parove. Moje pitanje od početka bilo je klasično filmsko pitanje - "Sedam veličanstvenih" ili "100 Spartanaca" - tko će ostati? Hoće li biti dvoje ljudi s potencijalom da opstanu? Ovo me iskustvo podsjetilo na jedan natječaj za posao u marketingu kada sam prošao četiri kruga razgovora i na temelju činjenica odabrao jednu osobu. Odabrao bih je ponovno zato što ne vidim budućnost i nisam vidovit. Na kraju je ona druga osoba, "konkurencija", također došla u tim - ta je opstala i bila savršena. Bila je riječ o postocima i vjerojatnostima koga odabrati prvog kada je samo jedno mjesto slobodno u timu. Parove smo spajali prema modelu - oni mogu rasti uz manju šansu realno da opstanu - primjerice, imaju 25 godina. Oni mogu učiti. Od njih se može učiti. Oni će biti zanimljivi. Oni su istinski eksperiment. Bilo je i onih gdje stvarno moraš vjerovati u čuda i koji će potvrditi temeljne postavke eksperimenta da bez nekih stvari neće opstati.

Što su vam bili glavni kriteriji prilikom spajanja parova?

Kao u svakom poslu, razdvajam tko su sve akteri koji imaju svoj "ulog". Pod jedan, tu su gledatelji. Gledatelji investiraju svoje vrijeme. Njima treba pružiti priliku za učenje, teme za razgovor sa svojim partnerima, priliku za radost, emocije uzbuđenje i zabavu. Neki vole lijepe priče, drugi drame. Najvažniji akter su sudionici eksperimenta. Dakle, njima treba pružiti realnu šansu da uspiju naći partnera ili, ako je to malo vjerojatno, pružiti im priliku životnog iskustva za rast kakvu do kraja života neće zaboraviti. Dakle, postoje kandidati u kategoriji: - realna šansa da uspiju, - niža šansa da će uspjeti, ali postoji izazov, rast i potencijal za veliku gledanost i praćenje eksperimenta, - prikaz parova koji odražavaju problematike brakova 50 posto Hrvata. Slika i prilika stvarnosti. Suludi odabiri gdje vode i slično. To je naprosto nedostatak izbora. Ako si spojio sve parove osim jednog, onda je logično da posljednjoj osobi ostaje jedino jedan preostali partner.

Je li vas iznenadila ponuda da postanete dio tima "Braka na prvu" i što vas je najviše privuklo kod ovog projekta?

Nije me iznenadila, dobivao sam priliku za doista razne projekte u životu. Samo kada se dogodila konkretna ponuda, ostao sam u "tišini". Kada dođe pred tebe takva ponuda kao "stvarnost", onda to moraš u glavi posložiti. Moraš naći vrijeme da bi mogao dobro razmisliti o tome i sve drugo staviti na stranu.

Kako ste se snašli pred TV kamerama, je li postojala određena doza treme?

Pred kamerama nemam tremu, samo sam fokusiran na svoj posao. Neki tenisači i penjači na planine su najmanje nemirni kada akcija počne. Svi drugi procesi i brige nestanu. Samo je sljedeći poen pred tobom. "Najmanje briga u životu imam kada igram važan meč", rekao je Roger Federer.

Kao stručnjak u ovom televizijskom eksperimentu, što mislite o pristupu koji ovaj show koristi kada se radi o međuljudskim odnosima?

Pristup nas stručnjaka je - traženje istine. Otkriti kako nešto "je". Kao dokumentarac u divljini kada pratiš kakve stvari stvarno jesu. Ne dobre, ne loše, nego kakve doista jesu. Ne treba se pretjerano miješati nego osvijestiti i staviti stvari na svoje mjesto. Što se eksperimenta tiče - iz druge perspektive.

Kakav je vaš pogled na ulogu moderne tehnologije i društvenih mreža u ljubavnim vezama i brakovima?

Postoji efekt "internet mjehura" i "podruma s jekom". Prvo znači da ćete pratiti ono što sami odaberete - to će postati dio algoritma pa će vam taj sadržaj još više puniti oči i glavu. Dakle, vaš odabir. "Ćelija ili podrum s jekom" je grupa koja isključivo razmjenjuje uzak sadržaj koji odzvanja kao "jeka". Samo ojačava postojeća uvjerenja. To su grupe na WhatsAppu raznih istomišljenika do kojih dolazi 1% informacija koje žele i prihvaćaju čuti i onda se odbijaju kao jeka dok im posve ne isperu mozak.

Vi ste psiholog, poslovni trener i poduzetnik, koji od ovih poslova vam je najizazovniji, a u kojem želite još napredovati?

Psiholog jesam. To uvijek želim učiti. Tesla je bio "mali bog groma" pa je živio za to. Mogu razumjeti ljubav prema struci. Ja želim dovršiti svoju knjigu koju pišem sedam godina i izrazito sam frustriran svojom nemoći da je dovršim.

Koja je tajna uspjeha vašeg braka i kako ste vi upoznali ljubav svog života?

Zaljubio sam se na prvi pogled. Dobio sam iz te ljubavi snagu. Uvijek iznova novu snagu. Novi početak. Uvijek novi dan. Nova prilika za popravak. Nova nada, vizija i otvorenost da me život iznenadi.

Imate li nekada grižnju savjesti da zbog posla premalo vremena posvećujete supruzi i kćerima ili ste pronašli savršen balans između privatnog i poslovnog?

Krivnja je dosta genetska stvar. Po prirodi sam po maminoj lozi sklon emocionalnosti i osjetljivosti po pitanju odnosa. To je naša genetika tako da će toga uvijek biti. Obitelji posvećujem abnormalno puno vremena, tako da bih se najradije klonirao da jedan "ja" od 0 do 24 bude s djecom i ženom, a drugi "ja" da 24 sata dnevno radi. Počeo sam gledati na san kao na dar, a ne na gubitak vremena da radim.

Koliko su vam vaši roditelji uzor u odgoju vaše djece i po čemu pamtite svoje djetinjstvo?

Jako puno toga sam dobio od njih. Mama je srce našeg plemena i tu se oduvijek okupljalo toliko djece, prijatelja i obitelji. Tata i ja oduvijek pričamo o znanosti i društvenim temama, njegovi prijatelji su bili moji prijatelji. Zapravo, moj najbolji prijatelj i teniski partner je deset godina mlađi od mog tate. Igrali smo skupa parove protiv tate i profesora Šakića nekih 25 godina svaki tjedan mog života.

Vaš otac je poznati psihijatar, je li on utjecao na vašu odluku da postanete psiholog i kako je reagirao na vaš televizijski angažman u "Braku na prvu", tražite li ga pokoji savjet?

Uvijek pitam savjet. Njegova poruka je jasna. Profesionalac. Odradi posao na visokoj razini. Ne brini se. Nas dvojica imamo tisuće sati diskusija o psihologiji i psihoterapiji.

Iz svog iskustva rada kao psiholog što primjećujete kao velike probleme u današnjem društvu, na čemu bismo svi trebali poraditi?

Morao bih razmisliti o tome. Ali društvene mreže su nekako dosta u fokusu psihologa.

Koliko vam je vjera važna u svakodnevnom životu i pomaže li vam kada ste u privatnim ili poslovnim nedoumicama?

Vjera mi pomaže uvijek zato što kao katolik stvarno vjerujem da je Isus Krist svemogući Bog koji se iz nekog razloga odlučio da zauvijek bude i "homo sapiens sapiens" - svakako vrlo zanimljiv odabir za svemogućeg Boga.

Što biste savjetovali mladim parovima koji žele izgraditi dugoročan, stabilan i zdrav brak?

Odaberi dobrog partnera. Pričaj o svemu. Samo pitanje muškarcu: "Jesi li svjestan da si pristao do kraja života spavati samo s jednom ženom?!" dobro je pitanje koje svaka žena treba pitati. Naime, jako puno varaju žene, a muškarci još više.

