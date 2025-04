Meri Andraković odnijela pobjedu, pa emotivno poručila: 'Još uvijek ne mogu vjerovati, presretna sam!'

Sedma epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' bila je prepuna velikih glazbenih izazova i sjajnih transformacija, a pobjedu je zahvaljujući najvećem zbroju bodova žirija i ostalih kandidata ove nedjelje odnijela Meri Andraković. Meri je utjelovila hrvatsku glazbenu divu Ninu Badrić uz pjesmu 'Nije mi svejedno', a s osmijehom na licu je nakon svoje prve pobjede u showu emotivno poručila: „Još uvijek ne mogu vjerovati, presretna sam – hvala vam! Samo želim reći da ne gledam na ovo kao na natjecanje – meni je svaka emisija druženje s predivnim ljudima i jedno prekrasno iskustvo. Svoju nagradu donirat ću Sigurnoj kućici, oni su azil za napuštene pse, mačke i ostale životinje.“ Nakon njezine snažne izvedbe, žiri je bio jednoglasan: „Ti si se jako dobro snašla u ovome. Moram ti priznati – možda čak bolje i od Nine Badrić u nekim dijelovima“, izjavio je Goran Navojec s oduševljenjem, a Enis Bešlagić nadovezao se riječima: „Nina je jedna od rijetkih koja ostaje i opstaje – mislim da si stvarno težak zadatak izvela najbolje koliko si mogla. Uspjela si napraviti i glumu i kretnju i skinuti nju – čestitam ti!“. Pod dojmom Merinog nastupa bio je i Mario Roth koji je zaključio: „Meri, glumački i pjevački – top. Nina Badrić je diva, jedan od najvećih hrvatskih ženskih vokala, a tu snagu sam ja večeras čuo u tvojoj izvedbi. Opet, s druge strane, činilo mi se kao da ti to izvodiš s takvom jednom lakoćom – tako je to lijepo iz tebe izlazilo. Uživali smo!“. Minea je svoje dojmove sažela riječima: „Meni je jako drago da vidim taj osmijeh na tvom licu, drago mi je vidjeti tu pozitivnu energiju i mislim da je ovo trenutak koji smo mi čekali od tebe.“

Foto: Nova TV

U sedmoj epizodi vodila se tijesna utrka za pobjedu jer i ostali kandidati briljirali su svojim izvedbama, a u legendarni lik Freddija Mercuryja uskočio je Devin Juraj donijevši na pozornicu eksplozivnu energiju s pjesmom 'Another One Bites the Dust'. „Toliko sam se dao na probama da sam se ubio“, kroz smijeh je priznao Devin, a njegov trud nije prošao nezamijećeno. „Znači, prvo kad si izašao van – maska je vrhunska! Ti si doslovce dobio lik, a bome i djelo“, poručila mu je Minea nakon nastupa.

Pobjednik prošle epizode Igor Cukrov izveo je jedan od najpoznatijih pop hitova 'I Kissed a Girl' i utjelovio Katy Perry. „Na probama su u dva navrata kreveti pucali pod nama“, našalio se Igor, a Goran mu je uzvratio: „Nadam se da se nakon ovakvog ulaska u ulogu znaš i vratiti iz nje! Ulogu si prihvatio fantastično, zabavio nas do kraja, a o tvojim glasovnim mogućnostima ne moramo ni govoriti.“

U glazbenu karizmu i energiju Joleta snažno je zakoračio Domagoj Nižić s pjesmom 'Miško moj'. „Ne sjećam se kad sam zadnji put imao mušku transformaciju – baš se veselim!“, rekao je Domagoj prije nastupa, a dodatno iznenađenje večeri bila je pojava samog Joleta na pozornici! „Gledao sam svih šest epizoda i mogu ti reći – radi se na tebi. Donio si moju pozitivu i energiju, ono čime se bavim zadnjih trideset godina – da bude lijepo, kulturno, ludo i veselo“, istaknuo je Jole. „Meni je ovo bilo zaista zabavno, sjajno i veselo – i jako mi je drago što je Jole došao!“, nadovezao se Mario Roth.

Na plesni podij svjetskog sjaja zakoračila je Marcela Oroši, transformiravši se u Jennifer Lopez s pjesmom 'On the Floor'. „Jennifer je kraljica plesnog podija – a ja nisam“, skromno je poručila Marcela, no u izazovnom izdanju apsolutno je zablistala na pozornici. „Predivna si, Marcela, predivna! Toliko ti lijepo ovo sve stoji. Ja kao žena nisam mogla skinuti pogled s tebe – bio je užitak gledati te. Donijela si nam dašak svjetskog glamura“, poručila joj je Minea.

U operni svijet neponovljivog Pavarottija zakoračila je Stela Rade s antologijskom pjesmom 'Caruso'. „Nije mi baš svejedno, ali uzela sam to sa sigurnošću i s puno hrabrosti“, iskreno je priznala prije nastupa kojim je i ovoga puta pokazala koliko se dobro snalazi u različitim žanrovima. „Tvoj način izvedbe počeo me uvlačiti u atmosferu koja je božanstvena. Počeo sam gledati s podsmijehom, a završio potpuno dirnut. Približila si mi tu pjesmu na poseban svoj način – baš sam uživao“, rekao je Enis Bešlagić.

Vatreni temperament i latino ritam Marca Anthonyja donijela je Mada Peršić pjesmom 'Dímelo'. „Jako sam uživala na probama, baš mi je bilo lijepo“, izjavila je Mada koja je za nastup dobila brojne komplimente žirija. „Svakoj transformaciji pristupaš ozbiljno i profesionalno – to mi se jako sviđa“, istaknuo je Mario Roth. „Ti se igraš na sceni i scena je puna tebe – tvoja energija prevladava i to mi je predivno“, zaključio je Enis.

Za kraj večeri, u ulogu balkanske dive Lepe Brene uplovio je Marko Bošnjak, otpjevavši hit 'Miki, Mićo'. „Lepa Brena je kraljica, ikona, ujedinila je regiju svojom glazbom – i baš joj se veselim!“, izjavio je Marko ususret transformaciji koju je Goran pohvalio riječima: „Tvoj dijapazon, tvoja lepeza mogućnosti, tvojih darova i talenata je nesaglediva. Bilo nam je svima jako zabavno“.

Sedma epizoda pokazala je da kandidati iz tjedna u tjedan pomiču vlastite granice i oduševljavaju spektakularnim transformacijama, a nova doza glazbeno-plesne čarolije čeka nas već sljedeće nedjelje u 20:15 na Novoj TV!

