Massimo predstavlja novi studijski album 'Sada'

Tri godine od posljednjeg studijskog albuma ‘1 dan ljubavi’ Massimo predstavlja novi album ‘Sada’.

Za svoje najveće fanove Massimo je pripremio iznenađenje te im omogućio da i prije službenog izlaska novog CD-a mogu naručiti svoj, potpisani primjerak. Na stranici cedeterija.com do 25. svibnja možete naručiti album, a on će na vašu adresu stići do 30. Svibnja, kada je službeni datum izlaska. Pet obožavatelja koji naruče album dobit će i ekskluzivnu pozivnicu za druženje s Massimom na svečanoj promociji albuma 29. svibnja u Zagrebu.

Na albumu se nalazi 14 pjesama, od kojih je čak 11 neobjavljeno. Na novom albumu Massimo je ponovno surađivao s nekim od svojih stalnih suradnika, autorom i producentom Predragom Martinjakom, aranžerima i producentima Nikšom Bratošem i Ivanom Popeskićem. Predrag Martinjak potpisuje četiri pjesme na albumu, a tu su uz njega i još dva već poznata autorska imena s prijašnjeg albuma, Sandro Bastiančić i Amil Lojo, svaki s po dvije pjesme. Za Massimov novi album po jednu pjesmu potpisuju Bruno Kovačić, Nihad Voloder, Sergej Ćetković, Davor Pastuović - Newera i Damir Arslanagić, novi suradnici čije su se pjesme prirodno nadovezale na Massimov umjetnički senzibilitet.

- Bio je užitak i veliko uzbuđenje raditi na novom albumu. Jednako sam uživao u radu s već uigranom ekipom, kao i s novim imenima koja su zasigurno ovom novom albumu dala jedno posebno obilježje – rekao je Massimo kojeg nakon promocije albuma Sada, čeka uzbudljiva ljetna turneja. Nastupa u Šibeniku, Puli, Opatiji, a vrhunac će biti na zagrebačkoj Šalati.