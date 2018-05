Novinarka HRT-a Meghan nazvala 'razvedenom mulatkinjom', kolegica je napala

Na Twitteru je bukno pravi rat statusima novinarki HRT-a i N1 televizije, nakon što je u današnjim vijestima urednica i voditeljica nespretnim odabirom riječi najavila kraljevsko vjenčanje.

- U Londonu se okuplja sve više fanova koji žele pratiti subotnji spektakl kraljevskog vjenčanja buntovnog britanskog princa Harryja i rastavljene američke mulatkinje Meghan. Očekuje se da će vjenčanje koje će stajati 80 milijuna funti biti mješavina tradicionalne kraljevske pompe i holivudskog glamura - rekla je Vlatka Kalinić. Na to je ragirala novinarka i urednica N1 televizije Nataša Božić-Šarić, koja je prozvala Maju Sever i rekla kako "dugo nije okrenula HRT, ali je sad impresionirana", te se zapitala bi li voditeljica tako rekla i s "rastavljenom bjelkinjom".

Kaže curka urednica Vijesti maloprije na @hrtvijesti kako je sve spremno za vjenčanje buntovnog princa Harryja s, citiram, rastavljenom američkom mulatkinjom...@SeverMaja dugo nisam okrenula HRT al sad sam impresionirana 😂 Bi li rekla s rastavljenom bjelkinjom, bas me zanima — Natasa Bozic (@Najtasa) May 17, 2018

Nakon toga razvila se rasprava oko toga je li to pogrdno ili ne, a onda se javila i sama Vlatka Kalinić.

- Pa da rastavljenu bjelkinju ženi afrički princ i da je to presedan u povijesti kraljevske loze, bih. Inače, ta se sintagma često koristi u stranim i domaćim medijima proteklu godinu. U mojoj glavi ni ‘rastavljena’ ni ‘mulatkinja’ nisu pogrdne riječi - napisala je Kalinić.

Pa da rastavljenu bjelkinju ženi afrički princ i da je to presedan u povijesti kraljevske loze, bih. Inače, ta se sintagma često koristi u stranim i domaćim medijima proteklu godinu. U mojoj glavi ni "rastavljena" ni "mulatkinja" nisu pogrdne riječi. — Vlatka Kalinić (@VlatkaKalinic) May 17, 2018

Na to se uključio jedan korisnik Twittera, koji je napisao:

- Pa nisu uvredljivi pojmovi ali kada ističeš namjerno svima znane stvari i ponavljaš ih pa što želiš napraviti nego sprdat osobu se propalim brakom i bojom kože.... Mislim da je to nepotrebno za bilo kakvu priču.

pa nisu uvredljivi pojmovi ali kada ističeš namjerno svima znane stvari i ponavljaš ih pa što želiš napraviti nego sprdat osobu se propalim brakom i bojom kože.... mislim da je to nepotrebno za bilo kakvu priču. — The Bird Says (@AleaMonitus) May 17, 2018

No, Vlatka Kalinić i dalje nije u tome vidjela ništa sporno:

- Ističeš namjerno samo one stvari koje su važne za razumijevanje izjava Britanaca koje su slijedile nakon pročitanog teksta. Ako želiš to tumačiti kao sprdnju, široko ti polje. Ja to, kao i građani čije smo izjave pustili, tumačim kao dobrodošlu liberalizaciju kraljevske obitelji.

Ističeš namjerno samo one stvari koje su važne za razumijevanje izjava Britanaca koje su slijedile nakon pročitanog teksta. Ako želiš to tumačiti kao sprdnju, široko ti polje. Ja to, kao i građani čije smo izjave pustili, tumačim kao dobrodošlu liberalizaciju kraljevske obitelji. — Vlatka Kalinić (@VlatkaKalinic) May 17, 2018

Nataša Božić Šarić tada se još jednom zapitala čemu naglašavanje boje kože:

Razvedenom američkom mulatkinjom?! I ti misliš da se to da ikako drukčije tumačiti nego kao krajnje neprihvatljiva konstrukcija na tragu rasizma?! Mulatkinja?! Pa bi li naglašavala da je bjelkinja?

Razvedenom americkom mulatkinjom?! I ti misliš da se to da ikako drukčije tumačit nego kao krajnje neprihvatljiva konstrukcija na tragu rasizma?! Mulatkinja?! Pa bi li naglašavala da je bjelkinja? — Natasa Bozic (@Najtasa) May 17, 2018

- To nije trag rasizma, nego očiti rasizam - zaključio je jedan Natašin pratitelj.