Marsela iz 'Života na vagi' o prvom tjednu u showu: 'Imam razne bolove, teške i naporne treninge'

Krenula je nova sezona showa 'Život na vagi' na RTL-u, a novi natjecatelji nadaju se da će im ovaj show promijeniti život nabolje. Jedna od njih je i Marsela Karamatić iz Velike Gorice koja je na prvom vaganju imala 173, 9 kilograma.

- Neugodno mi je jer mislim da me ljudi osuđuju. Jednostavno želim živjeti kao normalan čovjek da ne moram razmišljati o tome hoće li nešto puknuti ako sjednem na to - rekla je Marsela Karamatić, koja je shvatila da je došla do situacije kad se jednostavno mora izboriti za sebe i svoju budućnost. Za RTL.hr se osvrnula na prvih tjedan dana u showu.

VEZANI ČLANCI

Trenutno u showu navikava sebe na nova postignuća, a i dalje ima razne bolove, ali i teške i naporne treninge.

Prehrana joj u showu, kaže, odgovara. - Nisam još imala nikakvu želju za slatkim i nečim nezdravim. Mislim da je prehrana sasvim dobra - ispričala je i dodala: - Svaki dan sve jače i jače i bolje i bolje mogu odraditi trening. Uvijek to može i bolje i nadam se da će to s vremenom biti bolje - kazala je.

Podrška sestre Karamele Karamatić jako joj puno znači. - Imam podršku cijele obitelji, od zaručnika i njegove obitelji. Sestra mi jako znači jer smo si najbolje prijateljice. Ona uvijek stane uz mene. Nemam sumnje uz to da neće biti uz mene i u ovoj situaciji - zaključila je.

Podsjetimo, prije ulaska u show kao potpora u publici stigli su joj zaručnik i sestra. Sestra Karmela publici je poznata po sudjelovanju u RTL-ovom showu Superpar. U prvoj epizodi 'Života na vagi' ispričala je kako cijela obitelj brine zbog Marselina stanja.

- Situacija je postala takva da strahujem za njezin život. Mislim da joj je ovo posljednja šansa - rekla je Karmela Karamarić kroz suze i dodala kako zbog toga jako brinu i roditelji. - Jako je uporna, skine više od 20 kilograma pa ih vrati i još nadoda - dodala je Karmela koja je Marseli pružila podršku tijekom ulaska u show.

- Znam kakva si osoba i koliko si dobra. Prekrasna si. Čak mislim da sam ja kriva što ti nisam uspjela pomoći - rekla joj je Karmela i dodala kako je oproštaj bio vrlo emotivan. Poželjela joj je da dođe do finala.

Marsela je gledateljima otkrila i kako se osjeća zbog suvišnih kilograma koje je nagomilala tijekom godina. - Imam trn u petama, veliku kilažu, što pritišće moja stopala pa imam svakodnevne bolove. Odustala sam od sebe. Jednostavno mi je lakše nešto naručiti nego da si skuham nešto zdravo - rekla je Marsela.

- Istina je to što je rekla moja sestra, to je moja zadnja šansa, probali smo sve načine dodala je Marsela koja je i sama zabrinuta za svoje stanje. - I ja se bojim da ću ostati ležati u krevetu i neću moći izaći iz stana - rekla je Marsela.

VIDEO Lana Jurčević se ponovno javila iz bolnice, ovaj put uz lijepe vijesti: 'Nakon naše male borbe'