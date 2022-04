Marko Grubnić pokazao pripreme za Uskrs u svom domu i specijalitet majke Branke

Modni stilist Marko Grubnić pokazao je kako se priprema za Uskrs u svom domu. Na Instagram storyju podijelio je dva videa te se pohvalio uskrsnim specijalitetom- šunkom u kruhu koju je ispekla njegova majka Branka.

''Mamina šunka u kruhu'' kratko je napisao Marko uz video u kojem svira pjesma Olivera Dragojevića ''Mama''. U prvom videu snimio je šunku ukrašenu cvijećem, a potom se pohvalio i kako izgleda narezana.

Foto: Instagram

Inače, Marko je ove godine angažiran kao stilist voditeljice Maje Šuput u emisiji Nove TV ''Ples sa zvijezdama'' u kojem se natjecao prije tri godine.

- Kroz show su mi se dogodile najljepše stvari u životu, a to je da su ljudi stali nekako na moju stranu, prepoznali su moj trud. Ja prije tog showa nisam otvarao srce i dušu te nisam dozvolio uopće ljudima da vide tko sam uopće ja. Taj show je to promijenio. Pred kraj showa su se i privatno stvari posložile. Došla mi je u to vrijeme i ljubav života, emocionalno sam nekako sazrio. Moj život je nakon "Plesa sa zvijezdama" promijenio svoj smisao, ali na bolje - rekao je Marko te prokomentirao svoje vjenčanje o kojem se dosta pisalo proteklih mjeseci.

- Čovjek ne bi na meni rekao, ali nerijetko pričam o privatnom životu. Obično dajem jako puno medijima, objavljujem puno i na Instagramu te pokažem sve, a zapravo ne pokažem ništa", kaže te dodaje: "Prije sam govorio da nikada neću nositi prsten. I kada ću se vjenčati jednoga dana mislio sam da ću prsten nositi na lančiću ili u ladici. I tu me demantirao život te s veseljem nosim prsten - zaključio je Grubnić.

Marko na društvenim mrežama redovito dijeli fotografije svog luksuznog stana. Nedavno se pohvalio raskošnim stolom, a na fotografiji je pažnju ukrala Versace pepeljara koja se u jednoj hrvatskoj trgovini može naći po cijeni od 1790 kuna.

