Hrvoje reagirao na okršaj s Milicom koja ga je nazvala budalom pa napustio natjecanje

Kraj petog tjedna u 'Survivoru' donio je još jedno ispadanje, ali i dramatične sukobe koji su se odvili na nominacijama. Sve je započelo izazovom za osvajanje osobnog imuniteta na kojemu je prisustvovao crveni tim zbog posljednjeg poraza kojeg su doživjeli protiv plavih. Osvajač osobnog imuniteta ovoga puta bio je Branko koji je na taj način osigurao svoj ostanak u showu, a crveni je tim nakon toga sudjelovao na drugim ovotjednim nominacijama koje su protekle poprilično burno.

Nominacije unutar crvenog tima imale su očekivan ishod, pa je tako najviše glasova dobila Nađa koja je i prošlog tjedna završila u duelu, no ono što se dogodilo sasvim neočekivano prije samog duela bio je sukob između nominiranog Hrvoja i Milice. Milica je javno izjavila da Hrvoja smatra budalom jer mu je uvijek sve smiješno, na što se on zahvalio na komentaru te poručio: „Ne znam koliko smisla ima da muha objašnjava pčeli da je med bolji od drekeca“. Milica, koja je dosad u više navrata pokazala da nema dlake na jeziku, ipak je odlučila pustiti da Hrvojeva riječ bude zadnja, no umjesto odgovora uputila mu je nekoliko ubojitih pogleda koji su govorili i više od riječi.

Foto: Nova TV

Nakon kratkog, ali intenzivnog verbalnog okršaja Hrvoja je čekao duel s Nađom koji je na trenutak zbog tenzija na Plemenskom vijeću pao u drugi plan. Iako su članovi crvenog tima Nađu uvijek stavljali u kontekst najslabije karike, ona se u prošlom duelu pokazala kao dostojan protivnik protiv Kristiana, a ovoga puta u duel je ušla puna samopouzdanja. S druge strane, Hrvoje se osvrnuo na svoju 'Survivor' avanturu opisavši je kratkom, slatkom i poučnom, što je pojedincima zvučalo kao da se već i prije samog izazova oprašta od natjecanja. „Hvala vam što ste me primili i što sam postao dio vašeg plemena. Znam da je došlo do nekih situacija gdje se moralo nominirati i gdje sam ja nominiram, ali sam stvarno zadovoljan odlukom i hvala vam na svemu, ljudi moji, vidimo se u Hrvatskoj“, poručio je.

U duelu za ispadanje kandidati su na drvenoj konstrukciji testirali svoju sposobnost održavanja ravnoteže, stojeći pritom samo na petama. Hrvoje je već ranije izjavio da neće popustiti u duelu ako njegov protivnik bude ženskog roda, a upravo ga je takva sudbina snašla, ali s ishodom koji možda nije očekivao. Nađa je bila koncentriranija i izdržljivija te je iz duela po drugi put zaredom izašla kao pobjednik, što je za Hrvoja značilo samo jedno – napuštanje showa. Iako je pojedincima djelovalo kao da je Hrvoje odustao od duela, on je poručio da je dao svoj maksimum, ali je na skliskoj podlozi Nađa ipak bila snalažljivija.

Foto: Nova TV

„Hrvoje očito nije shvatio bit Survivora da ovdje opstaju i pobjeđuju samo najbolji. Ovo nije mjesto za ljude koji odustaju. Ovo je mjesto za ljude koji se bore do samog kraja“, poručio je Mario koji je ugasio Hrvojevu baklju, s čime je njegovo poglavlje u 'Survivoru' završeno.

Nakon posljednje dvije nominacije broj članova u plavom timu znatno se smanjio u odnosu na crvene, a sada ih je napustio još jedan odličan igrač. Kako će se plavi tim nositi s ovim gubitkom doznat će se uskoro!

