Marko Grubnić osobno ide na Milana Bandića: 'Nikada više ne želim čitati ovakve jezive poruke'

Društvene mreže preplavljene su nakon što su na vidjelo izišla navodna zlostavljanja životinja u zagrebačkom Skloništu za nezbrinute životinje u Dumovcu. Gradonačelnik Milan Bandić (65) obišao je sklonište u Dumovcu, a poslao je i inspekciju koja je ustvrdila da je sve u redu.

Stilist Marko Grubnić je odmah reagirao na ovakve optužbe za azil i javno se obratio Milanu Bandiću, pozvao vladu, zagrebačku gradsku upravu i predsjednika Zorana Milanovića da provjere stanje u Dumovcu. Bandić mu se tada brzo javio, a Marko je objavio prepisku.

"Dragi prijatelji, želim vam se zahvaliti na stotinama poruka koje ste mi poslali u vezi Azila Dumovec. Prvi put u životu mi je bilo žao što primam toliki broj poruka, zaista bih volio da nije tako, ali hvala vam na informacijama, slikama, dokazima, hvala vam na velikom srcu... Važno je sada problem staviti na pravo mjesto i nazvati ga pravim nazivnikom. Pomogli ste nam puno i svi skupa ćemo se boriti da poboljšamo trajno stanje u Azilu", napisao je Grubnić.

"Nikada više ne želim čitati ovakve jezive poruke, pune bola i patnje... Obećao sam vam da ću dati milijun posto sebe da riješimo ovaj problem. Već idući tjedan idem osobno u ured gradonačelnika Milana Bandića kako bismo razgovarali i, nadam se, ipak udružili snage te učinili da Azil Dumovec bude ponos grada Zagreba, a ne utočište iz horor filmova", najavio je Marko.

"Ne zanimaju me izvještaji 'inspekcije' jer znam kakvo je pravo stanje tamo, ne zanima me niti gdje i kome točno ide naš novac, trenutno mi to zaista nije bitno... Želim čistog i iskrenog srca pružiti ruku posrnulim ljudima. I sam gradonačelnik je rekao - tko radi, taj i griješi. Slažem se s tim, ali ljudi koji tamo rade ipak moraju odgovarati za svoje postupke. Jako je važno da svi zajedno udružimo snage kako se horor iz Azila Dumovec više nikada ne bi ponovio, nikada nikome. Naravno, važno je zauvijek maknuti iz Azila nekoliko glavnih 'mučitelja', čak im znamo i imena pa se nadam da će oni biti toliko fer prema sebi te sami dobrovoljno odstupiti sa svojih pozicija i funkcija kako ih se ne bi dodatno javno prozivalo", naglasio je Grubnić.

