Bruno Kovačević priče o sportašima i njihovim uspjesima ispričao je u knjizi '365 sportskih priča'

Bolan izraz na licu Janice Kostelić dok se spušta skijaškom stazom bez štapa na utrci Snježne kraljice, Ivaniševićeve suze i poljubac u pehar u trenutku kada je konačno osvojio Wimbledone, samo su neki od povijesnih sportskih trenutaka koje je u knjizi “365 sportskih priča” zabilježio autor Bruno Kovačević. Na 800 stranica, uz bogate ilustracije, opisani su najveći uspjesi svjetskih i domaćih sportaša, a većini tih uspjeha i povijesnih sportskih natjecanja Bruno je i sam bio svjedokom. Knjiga je podijeljena na četiri dijela i, kako sam autor kaže, u svakoj od priča zaustavljen je trenutak vremena, dah povijesti, dio prošlosti velikih trijumfa i slavlja, poraza i neponovljive, teško ispričane gorčine tuge.



– Sve te priče pronalazio sam otkako sam se počeo baviti novinarskim poslom i komentiranjem prije svega tenisa, skijanja i plivanja i nekih drugih sportova. Učinilo mi se da su zanimljive i često sam ih plasirao unutar svojih televizijskih prijenosa. Svi mi kolege u sportskom programu imamo bilježnice za sportske prijenose koje radimo, pa tako i ja imam desetak debelih bilježnica s praćenja tenisa i skijanja i u njima su zapisi od 1992. godine kada sam se počeo baviti ovim poslom te su svoje mjesto sada našle u knjizi – kaže nam Bruno. Ideja o knjizi za djecu bila je dugo u njegovoj podsvijesti, a ozbiljnije se knjigom počeo baviti prije osam godina.

– Prije osam godina počeo sam malo istraživati i slagati priče te raditi konture i palo mi je na pamet da bih to mogao uobličiti u jednu knjigu i, kako sam počeo to raditi, shvatio sam zapravo koliko je zanimljivih stvari i priča zapisano. Te priče su istinite, a sport i istina idu ruku pod ruku jer za razliku od, primjerice, Harryja Pottera i sličnih priča koje se populistički nude djeci da odrastaju na tome, ova knjiga šalje poruku da je svugdje oko nas neka motivirajuća priča koje može klince zainteresirati i da kroz te inspirativne i istinite priče oni mogu postati bolji sportaši i bolji ljudi – kaže nam Kovačević. U knjizi su obrađene najvažnije utakmice u povijesti sporta, ispisane su priče o najvećim sportskim idolima, o sportašima koji su po nečemu bili drukčiji od ostalih sportaša, čitat ćemo priče o osvajačima brojnih olimpijskih medalja, najvećim protagonistima svjetskih prvenstava u najvećim sportovima od rukometa, košarke, nogometa, atletike... Kada je složio neki prvi koncept, Kovačević ga je dao na provjeri nekolicini 14-godišnjaka da daju svoju ocjenu kako bi znao je li na dobrom tragu.



– Dok sam to pisao, dao sam nekolicini klinaca u dobi od 14 i 15 godina da malo vide taj sadržaj i daju svoju ocjenu, a na kraju sam i prihvatio neke njihove sugestije. Priče su takve da ih dide i bake i roditelji mogu čitati klincima od neke šeste godine nadalje, a klinci od 8 ili 9 godina mogu to sami jako dobro razumjeti. Mislim da je štivo klincima od devete godine pa nadalje izuzetno zanimljivo kao i ljudima koji vole sport i aktivnim sportašima koji mogu izvući i neke pouke za sportove kojima se bave – objašnjava nam autor. Ne može izabrati priču koja mu je najdraža, ali svakako je posebno vezan uz priče sportaša čije je sportske korake pratio od prvih dana i bio je svjedok njihovih najvećih uspjeha i tu svakako spadaju Ivica i Janica Kostelić.

– Ono što je po meni bitno je da je oko 60 posto priča napravljeno iz prve ruke ili sam ih komentirao ili sam ih doživio na stadionu sa sportašima, a ostale priče dolaze iz povijesnih knjiga i utakmica koje sam gledao pa poslije analizirao na televiziji. S razlogom sam na predstavljanje knjige pozvao Dina Rađu, Ivicu Kostelića i Brunu Petkovića jer imaju zajedničku karakteristiku, a to je da su se morali izuzetno puno boriti da bi došli do statusa kakav danas zaslužuju. Susretali su se s teškim ozljedama i golemim odricanjima i želio sam ljudima priuštiti da čuju iz prve ruke kakav je to sportski put, a klinci će kroz njihove priče shvatiti da nema uspjeha preko noći i bez odricanja – poručuje Kovačević. Ambasador ovog izdanja je Pep Guardiola, jedan od najvećih nogometnih stručnjaka na svijetu koji je i sam otac troje djece i koji je uoči predstavljanja knjige poslao ovu poruku: – Jako mi je drago što sam dio ovog velikog projekta, ove nevjerojatne knjige koju je Bruno napravio. Siguran sam da će knjiga biti inspirativna posebno djeci, ali i odraslima diljem svijeta. Na predstavljanju knjige sudjelovali su i bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, Iva Radić, Severina, Nina Badrić, a promociju je vodila Mila Horvat.