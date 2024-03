Marko Grubnić emotivnom objavom čestitao majci Dan žena: 'Moj razlog za sve'

Stilist Marko Grubnić emotivnom je objavom na Instagramu majci Branki čestitao Dan žena.

- Moj razlog za sve. Ti si moj heroj, ti si jaka, ranjiva, mudra, empatična, čvrsta, iskrena, zabavna i puna ljubavi. Ponosan sam što si tako nevjerojatna žena. Ti si najdivnija mama i samo Bog zna koliko sam blagoslovljen što te mogu zvati svojom majkom. Sve što sam danas, dugujem tebi. Hvala ti na tome. Ti si zaslužna za sve dobro u mom životu. Svaki dan se molim da je tvoja duša ispunjena ljubavlju, da budeš sretna do kraja života. Voljet ću te, štititi i poštovati zauvijek. Sretan Dan žena, mama moja. Hvala ti za život, predivan život. I hvala ti što si uvijek na mojoj strani. Ti si najvažnija žena u mom životu, napisao je Grubnić uz nekoliko fotografija s majkom. Inače, Grubnić na društvenim mrežama često ističe kolika mu je podrška majka Branka.

Prije tri godine modni stilist, koji je zadužen i za styling žirija "Supertalenta", doselio se na novu adresu i tada je dao na prodaju svoj luksuzno uređen četverosoban dom u kojem je do tada živio. Površina njegova prošlog stana iznosila je 89,65 četvornih metara te se prodavala za 309.000 eura.

– S obzirom na to da sam se preselio u drugu nekretninu, ovaj stan je slobodan za prodaju – izjavio je prije dvije godine Grubnić. Njegov bivši dom nalazio se na prvom katu zgrade sagrađene 2010. u Šestinskom dolu u Zagrebu te je imao veliki dnevni boravak s blagovaonicom, kuhinju, dvije kupaonice, dvije spavaće sobe, walk in ormar te radnu sobu. O ljubavi prema uređenju stana te pravilima kojih se drži Marko je govorio ovog travnja u razgovoru za dblog.hr.

– Vrlo rijetko mijenjam stvari u domu. Kad nešto stavim na svoje mjesto, onda je to to. Mijenjam samo cvijeće. Naime, veliki sam ljubitelj vaza i cvijeća, a s obzirom na to da se često ne stignem baviti time, imam ljude koji mi mijenjaju aranžmane i cvijeće – otkrio je tada Marko i dodao kako je za njega dom utočište.

