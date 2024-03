Baby Lasagna nasmijao fanove novom objavom: 'Elizabeta mi nije dala'

Marko Purišić, naš predstavnik na ovogodišnjoj Euroviziji u Švedskoj, nasmijao je fanove novom objavom na Instagramu. Marko je pozirao u elegantnoj kombinaciji - hlačama, dolčeviti, kaputu i čizmama. Imidiž mu je osmislila njegova djevojka Elizabeta, koja mu je i režirala spot za pjesmu "Rim Tim Tagi Dim".

- Elizabeta mi nije dala da obučem trenerku, napisao je Marko pokraj fotografije.

'Iza svakog uspješnog muškarca stoji žena, a u najboljem slučaju i mačka', 'Ne bih ti ni ja dozvolila, bravo Elizabeta', 'Bravo Elizabeta, dosta je terora trenirki, živjeli kaputi', 'Dobro ti je rekla', 'Slušaj samo nju', 'Pametna žena', redali su se komentari.

Inače, Marko je dobio Cesaricu za hit siječnja, a nagrada mu je uručena u teretani. Teretana je jedno od njegovih omiljenih mjesta, a kako kažu, tamo su ga odveli da se osjeća što ugodnije.

"Pa ja nisam znao da ću danas na snimanju ovog intervjua dobiti statuu, wow, hvala vam!", rekao je Baby Lasagna nakon što mu je uručena Cesarica za Hit siječnja.

Marko je u intervjuu otkrio da želi biti pjevač kad odraste, ali i što će biti u nekom njegovom idućem spotu i vjerojatno je točno ono što biste očekivali da bude - istarski boškarin. Kao i mnogi njegovi obožavatelji i on je fan serije "The Office". Ali nije tek običan fan, očito, s obzirom na to da je poslije pobjede na Dori pobjegao s aftera nakon 15 minuta u sobu gledati omiljene epizode.

"Pitaj moje bližnje, konstantno je upaljena kod mene doma ta serija", kaže Marko. U videu je prošao kroz kviz s 99% točnosti.

"Svakom drugom rečenicom nam je otkrio nešto novo iako nismo mislili da je to više moguće s obzirom na to da je dao veliki broj intervjua", rekao je Danijel Matkov iz Cesarica tima koji je razgovarao s Markom.

Jedno od većih iznenađenja je da bi nakon Eurosonga volio otputovati u Edinburgh da se odmori, vjerojatno nakon što prvo pozdravi svoje mačke i svoj Umag.

