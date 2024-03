Domaća glumica slavi rođendan na Dan žena: 'Kao mala bila sam užasno nesretna zbog toga'

Kazališna, televizijska i filmska glumica Helena Minić Matanić upravo danas, na Dan žena slavi svoj 45. rođendan. - Rođendan ću proslaviti na pozornici riječkog HNK, gdje imam premijeru predstave ‘Slučaj vlastite pogibelji’, novoga komada Kristijana Novaka. Mislila sam da će biti neka veća proslava, ali puno je poslova. Tako da sam odlučila skromno, ali od srca proslaviti kad obveze dopuste - kazala je za 24 sata Minić Matanić koja je u braku s vrhunskim domaćim redateljem Daliborom Matanićem, a zajedno imaju troje predivne djece.

Objasnila je kako se danas veseli zabavama, a nekad joj je rođendan bio sinonim za darove. - Kad sam bila mala, bila sam užasno nesretna. To je bio moj dan, moj rođendan, a sve su žene u gradu nosile cvijeće, a ne samo ja - prisjetila se Minić Matanić. Sad je, pak, sretna što slavi rođendan upravo na Dan žena.

- Svi su me oduvijek zezali da sam 'D žena'. Nikad nisam o tome ozbiljno razmišljala, ali s obzirom na to što mi je život sve ponudio, čime me nagradio, stvarno sam zahvalna što sam rođena na taj dan. Možda jesam ta 'D žena' unutar svog malog svemira - rekla je te nastavila: - Mislim da svakako trebamo obilježavati i njegovati nas žene, zalijevati kao pravo cvijeće, isticati našu snagu, ljepotu i moć koju pridonosimo ovom svijetu - zaključila je.

Podsjetimo, ljubav glumice Helene Minić Matanić i redatelja Dalibora Matanića počela je na kazališnoj sceni, a ubrzo potom osmislili su svoj mali "kućni teatar" - s brakom i troje djece. Svi članovi kućanstva Minić-Matanić - i roditelji, i sedmogodišnja Lola, petogodišnji Max i trogodišnji Neo radoznali su, veseli i razigrani, baš kako priliči i svakom djetetu.

