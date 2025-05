Marko Bošnjak o kladionicama: 'Meni je mama uvijek govorila da su to neki kockari, što oni znaju'

Marko Bošnjak večeras u Baselu predstavlja Hrvatsku pjesmom "Poison Cake". Uoči polufinalnog nastupa izjavio je da se osjeća odlično: - Super se osjećam, dobili smo puno pohvala od novinara, koji su gledali prvu probu. Čuo se glasan pljesak. Sada je nastup lijepo upakiran, nisam na kortikosteroidima i znam pjevati. Sigurno će biti dobro, možete očekivati moćan nastup i na kraju lijep trenutak oslobođenja jer će poslati jednu veliku energiju - rekao je za Dalmatinski portal. Našalio se i na račun žirija: - Očekuje nas proba za žiri, a ako se nešto dogodi, onda oni malo biraju, a mene žiri voli što smo već zaključili - prisjetio se ovogodišnje Dore naš predstavnik.

Kladionice mu predviđaju nezahvalan plasman, svrstavajući ga na začelje, no to ga ne brine. - Meni je mama uvijek govorila: 'To su neki kockari, šta oni znaju'" - prenio je majčin savjet. Odlučno je dodao: - Vidjet ćemo sutra čija mati crnu vunu prede. I ničija nije do zore gorila - poručuje Marko. Najavio je i da je nastup znatno drugačiji od onog na Dori, poručivši da publika može "očekivati neočekivano."

Pažnju je privukao i izjavom s Tirkiznog tepiha, gdje je na pitanje kome bi dao "otrovnu tortu", odgovorio: - Svim homofobnim i transfobnim ljudima, ali i novoj vladi Ujedinjenog Kraljevstva - nakon čega je i objasnio svoj stav: - Ljudi koji prate događanja znaju što sam mislio. Ne smijemo nazadovati što se tiče LGBTQ+ prava, moramo biti progresivni. Ako u UK ljudi nisu progresivni i sigurni, gdje su onda? - vjerojatno aludirajući na nedavnu sudsku odluku u UK.

Bošnjak je tom prilikom pojasnio i poruku pjesme "Poison Cake", naglašavajući da nije o doslovnom trovanju. - Pjesma govori o osvještavanju svake osobe koja se ikada osjećala marginalizirano, odbačeno, kao da za nju nema mjesta. 'Poison Cake' je za sve te odbačene, da u sebi pronađu snagu. Pozivamo karmu i svemir da odrade svoje. Pjesma je slojevita, puna metafora. Moja poruka je da je važno zauzeti se za sebe i boriti se za svoje ciljeve, te znati da neki ljudi ne zaslužuju cvijeće i proljeće - zaključio je.

Podsjetimo, prošlog tjedna u tijeku su bile posljednje pripreme za veliki spektakl, a iz Švicarske javio nam se Marko, koji ima posebnu poruku za sve koji ga podržavaju u Hrvatskoj. - Lijepi pozdrav svima koji nas pratite i slušate iz Hrvatske. Bili smo osam sati u dvorani danas. Završili smo drugu probu, prošla je apsolutno genijalno. Možete vidjeti kratki isječak od 30 sekundi na YouTube kanalu od Eurosonga. Držite nam palčeve za prvo polufinale, redni broj 14 i podržite nas. Volimo vas, pusa iz Basela - poručio je Marko nakon završetka druge kostimirane probe.

VIDEO: Poruka Marka Bošnjaka iz Basela za hrvatsku publiku