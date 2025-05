VIDEO Evo što za Večernji poručuje Marko Bošnjak s druge kostimirane probe u Baselu

Ostalo je manje od tjedan dana do nastupa Marka Bošnjaka, hrvatskog predstavnika na eurovizijskoj pozornici u Baselu. U tijeku su posljednje pripreme za veliki spektakl, a sada nam se iz Švicarske javio sam Marko, koji ima posebnu poruku za sve koji ga podržavaju u Hrvatskoj.

- Lijepi pozdrav svima koji nas pratite i slušate iz Hrvatske. Bili smo osam sati u dvorani danas. Završili smo drugu probu, prošla je apsolutno genijalno. Možete vidjeti kratki isječak od 30 sekundi na YouTube kanalu od Eurosonga. Držite nam palčeve za prvo polufinale, redni broj 14 i podržite nas. Volimo vas, pusa iz Basela - poručio je Marko nakon završetka druge kostimirane probe. A kako je ona izgledala, pogledajte u videozapisima ispod.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Podsjetimo, naš ovogodišnji eurovizijski adut, 21-godišnji Marko Bošnjak, stigao je u Basel, gdje ga čeka više od tjedan dana intenzivnih priprema za nastup života. Hrvatska će zasjati 13. svibnja, i to kao 14. na velikoj eurovizijskoj pozornici, a Marko je pun strepnje, uzbuđenja, pozitive – i, što je najvažnije, čvrstog samopouzdanja. Čim je stigao u ovogodišnju eurovizijsku prijestolnicu, odmah nam se javio i otkrio sve pikanterije priprema koje mu trenutačno ispunjavaju dane i podižu adrenalin.

Kako su izgledale vaše pripreme za put u Basel?

Pripreme su bile intenzivne, ali u pozitivnom smislu. Kad znaš da ideš predstavljati svoju zemlju na tako velikoj pozornici, želiš da sve bude savršeno – od glazbe, preko nastupa pa sve do najsitnijih detalja u logistici. Bilo je naravno trenutaka stresa jer imamo puno stvari o kojima treba voditi računa, od proba, tehničkih detalja, kostima, do pakiranja svega što mi treba za dane provedene u Baselu. Uza sve to, trudim se balansirati emocije i držati tremu pod kontrolom, iako vjerujem da je zdrava doza treme uvijek prisutna jer pokazuje koliko mi je stalo. Proces je bio dug, ali rad s timom koji me okružuje učinio ga je lakšim. Svi radimo s istim ciljem, da Hrvatsku predstavimo na najautentičniji mogući način.

Koliko ste stvari ponijeli i tko vam je najviše pomogao?

Rekao bih da nisam od onih koji pakiraju cijeli ormar, ali kada ideš na tako važan događaj, shvatiš da je svaka sitnica važna. Ima dosta kostima za probe, za službene ceremonije, a onda i privatnih stvari koje mi pomažu da se osjećam kao kod kuće gdje god da jesam. Najviše su mi pomogli bliski ljudi, od organizacije do onih klasičnih savjeta "jesi li ponio ovo ili ono". Srećom, okružen sam ljudima koji paze na detalje, pa imam potpuni mir da se mogu fokusirati na ono najvažnije – glazbu i nastup.

Što su vam poručili roditelji i sestre?

Obitelj je moj najveći oslonac i njihove riječi su mi uvijek važne. Znaju mi napisati poruku u kojoj se istovremeno šale na moj račun i daju mi vjetar u leđa, što me uvijek podsjeti koliko je važno ostati prizemljen u svemu ovome. To su male stvari, ali za mene ogromne.

A ostatak intervjua možete pročitati OVDJE.