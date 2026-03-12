Naši Portali
SURVIVOR

Stipe povukao drastičan potez: 'Barbara tu želi biti još neko vrijeme, a meni je izuzetno stalo do nje'

VL
Autor
Vecernji.hr
12.03.2026.
u 23:40

Nakon poraza, žuto pleme suočilo se s odlukom o nominacijama. Roko ima osobni imunitet i mogućnost da sam odredi jednog od kandidata

Dan u Survivoru obilježila je borba na zahtjevnom morskom poligonu, ali i teške odluke koje čekaju poraženo pleme. U izazovu koji je tražio snagu, ravnotežu i timski rad natjecatelji su morali surađivati. Četvero ih je pomoću dva stošca pomagalo jednom članu da prijeđe postavljene platforme na putu do cilja. Rezultatom 5:3 pobjedu je odnijelo zeleno pleme, osiguravši si sigurnost na vijeću, ali i nagradu: po dva čokoladna muffina i ledenu kavu za svakoga.

Prije samog izazova, zeleni su se osvrnuli na prethodno glasanje u kojem su Maja i Dunja poslane u eliminacijsku borbu. Njegoš je objasnio razloge takve odluke: „Maju smo izglasali jer najmanje doprinosi na poligonima. Drugi su kandidati pokazali veću vatru u očima i veću odlučnost da tu ostanu. Maja djeluje kao da je ovdje jer joj je to neka avantura, ali i da joj neće biti žao ako joj ta avantura završi.“

U međuvremenu, Miloš zbog ozljede nije mogao sudjelovati u izazovu. „Ne bih mogao doprinijeti plemenu“, rekao je, jer mu je lice još više nateklo.

Nakon poraza, žuto pleme suočilo se s odlukom o nominacijama. Roko ima osobni imunitet i mogućnost da sam odredi jednog od kandidata. „Najlakša opcija bi mi bila nominirati Stipu koji se ponudio da njega nominiram radije nego osobu koja mu je draga. Ali neću se voditi najlakšom opcijom“, rekao je Roko. Naime, Stipe je donio neočekivanu odluku. „Barbara tu želi biti još neko vrijeme, a meni je izuzetno stalo do nje“, objasnio je Stipe. „Je li to normalno da ja idem žrtvovati sebe da spasim Barbaru? Nije. Ali to je odluka koju sam donio, kad sam shvatio da je situacija takva da bi se nju moglo izglasati“, poručio je Stipe, a kakav će rasplet dobiti ove napete nominacije, doznat ćemo uskoro!

