Povijesno niske ocjene! Vladimir podbacio: 'Pršut kao da je sjekirom rezao. Nisam znala da li da se smijem ili plačem'

Vladimir Anić kuhao je četvrtog dana ovotjedne 'Večere za 5', a ekipu je ugostio u svom domu u Rijeci. Osvojio je povijesno niska 22 boda, za hranu svega devet bodova, a za atmosferu 13. Lučano mu je za jela dao najveću ocjenu - tri boda, a ostali su mu udijelili dvojke. I za atmosferu je Lučano bio 'najdarežljiviji' - ocijenio ju je s četiri boda.

Ekipu je Vladimir dočekao uz prigodni aperitiv, a prvi su mu stigli Gordana i Sebastijan. S vilama je, pak, stigao Lučano, a potom je s grabljama na večeru došla i Olga! Nakon aperitiva, Vlado je ekipu pozvao za stol ukrašen lišćem. Dok je spravljao predjelo, ekipu je zabavio listićima ispod tanjura. "Mislim da je ono bila katastrofa, onaj stolnjak pa ona pera... nigdje svijeće. Salvete kao za kavu, onu koju daju u kafićima", kritičan je bio Lučano.

Uskoro je Lučano poslužio 'Lude gljive' - predjelo. "Piće čekamo, možda dođe, možda ne dođe. Nema kruha, maslinovog ulja, soli. Nema ničega, ali dobro, potrudio se u dućanu", primijetio je Sebastijan. Ekipa je primijetila i dekoraciju od listova ananasa. "Mogao se bar potruditi da budu zdravi listovi", dodala je Gordana. "Pršut kao da je sa sjekirom rezao", zaključio je Lučano o predjelu.

Glavno jelo stiglo je iduće - dvije vrste mesa, krumpir, povrće... Lučano je dotad zasvirao Vladimirovu harmoniku! Sve je prekinulo glavno jelo - pečenje. "Ne znam zašto je to tako napravio, nisam znao što je svinjetina, a što teletina", zaključio je Sebastijan. Lučano je tražio noževe, a Vladimir je ekipi otkrio da je njegov porculanski set star tristo godina. "Kakvih tristo, četiristo godina", skeptičan je bio Lučano. Ocijenio je, s druge strane, da je meso bilo suho. Za kraj - Vladimir je poslužio desert - voće i šlag. "Nisam znala da li da se smijem ili plačem", objasnila je Gordana. Za kraj, ekipi je udijelio prigodne poklone. "Poklon mi se stvarno sviđa", zaključila je Gordana. Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u. Epizode su dostupne i na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.