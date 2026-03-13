FOTO Nekad 'najljepša djevojčica na svijetu' se zaručila, a evo kako izgleda danas

Thylane Blondeau, danas 24-godišnja uspješna manekenka koju svijet pamti kao "najljepšu djevojčicu na svijetu", objavila je zaruke. Sudbonosno "da" rekla je dugogodišnjem partneru, francuskom glumcu Benjaminu Attalu, tijekom putovanja u Grčku. - Rekla sam 'da' svom najboljem prijatelju. Zauvijek - napisala je uz fotografije koje otkrivaju idiličnu prosidbu uz obalu, za stolom posutim laticama ruža, a u prvom planu je i impresivan dijamantni prsten. Njezina objava oduševila je gotovo sedam milijuna pratitelja.

Svjetsku slavu stekla je sa samo šest godina nakon naslovnice časopisa Vogue Enfants, a titula ljepote ostala joj je trajni epitet. Danas je od dječje zvijezde stasala u traženi model koji surađuje s najvećim modnim kućama poput Dolce & Gabbane i Versacea, a pokrenula je i vlastiti brend za njegu kose. Ipak, život pod povećalom javnosti donosi i nagađanja o izgledu, zbog čega se nedavno osvrnula na komentare o estetskim zahvatima. Oštro je demantirala da je ikada operirala usne, poručivši kako su promjene rezultat odrastanja i šminke.

Među brojnim čestitkama posebno se istaknula ona njezine majke, televizijske voditeljice Veronike Loubry, koja je u emotivnoj poruci otkrila koliko joj vijest znači. - Život me u zadnje vrijeme nije štedio, ali danas, kad te vidim zaručenu za najdivnijeg zeta, osjećam kao da se tračak sunca konačno probija kroz oblake - napisala je. Sreću zbog para nije krila ni manekenkina teta, Karine Le Marchand, koja je Bena nazvala "draguljem" kojeg Thylane zaslužuje.