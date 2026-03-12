Naši Portali
GOSPODIN SAVRŠENI

Spoj koji će uništiti prijateljstvo? 'Ja sam Karlu lijepo rekla: Ne želim te upoznati'

VL
Autor
Vecernji.hr
12.03.2026.
u 18:50

Pismo koje stiže u vilu donosi poruku da je ključ u rješavanju problema, no odmah se čuje i komentar: „Kod njega se uvijek rješavaju problemi“, kaže Anastasia i nastavlja: „Mislim da se Karlo treba zapitati tko je problem - on ili ostale cure?“

Osim spojeva i tko će se odlučiti za kojeg Savršenog - glavna tema u vili je zlatni ključ koji Petar i Karlo mogu dati djevojci s kojom žele provesti noć bez kamera. Pismo koje stiže u vilu donosi poruku da je ključ u rješavanju problema, no odmah se čuje i komentar: „Kod njega se uvijek rješavaju problemi“, kaže Anastasia i nastavlja: „Mislim da se Karlo treba zapitati tko je problem - on ili ostale cure?“

Karlo na spoj vodi djevojke u potragu za skrivenim blagom. „Jako mi je važno da vidim kako se cure ponašaju u zajedničkim aktivnostima“, objašnjava. I dok avantura protječe u smijehu, neke djevojke imaju sumnje. „Meni je ovo kombinacija za stvaranje problema, a ne rješavanje. Cilj mi je dominirati na spoju“, jasna je Jelena dok se Nuša čudi što je uopće pozvana na druženje s Karlom. „Ja sam njemu lijepo rekla: Ne želim te upoznati“, dodaje.

Karlo odlučuje večer provesti nasamo s djevojkom koja ga je nedavno odbila. Za stolom padaju iskrene riječi, a nju zanima znači li to novi početak. U isto vrijeme, Petar na spoju govori o značenju ključa i mogućnosti da s nekim provede vrijeme bez kamera - bilo zato što je želi bolje upoznati ili zato što s njom osjeća najjaču povezanost.

Povratak sa spojeva unijet će nemir u vilu. „Kako je došlo do toga da je on nju pozvao?“ mučit će djevojke. Ljutnja prerasta u razočaranje, a nekadašnje saveznice okreću leđa. „Neću se igrati ove igrice“, poručuje Nuša, ostavljajući pitanje u zraku - je li ovo početak nove borbe ili kraj prijateljstva? Odgovore donosi nova epizoda 'Gospodina Savršenog' - odmah na platformi Voyo ili u 21.15 sati na RTL-u!

RTL Gospodin Savršeni reality show televizija TV showbiz

