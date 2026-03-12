Novi gost u 'Nedjeljom u 2' ima istu veliku strast kao i Aleksandar Stanković! Evo o kome je riječ

U novom izdanju emisije Nedjeljom u 2 gledatelje očekuju inspirativne životne priče gostiju koji su svoje snove pretvorili u stvarnost. Kako su najavili na službenoj Facebook stranici emisije, ovoga puta u studiju će se naći dvojica sugovornika čiji su životni putevi obilježeni velikom strašću i hrabrošću da slijede ono što vole. “Ljudi koji žive svoje snove! Ivan Vukoja iz Nuštra obožava motore i u Europi je poznat po izradi unikatnih motocikala i Nikola Baraka iz Šibenika koji je proputovao više od 100 zemalja na svijetu i strast pretvorio u posao. Nu2”, stoji u najavi objavljenoj na društvenim mrežama. Ivan Vukoja dolazi iz Nuštra, a ljubav prema motorima pretvorio je u prepoznatljiv posao. Njegovi unikatni motocikli poznati su i izvan Hrvatske, a u Europi je stekao reputaciju majstora koji izrađuje posebne, ručno rađene modele. Drugi gost, Nikola Baraka iz Šibenika, publici će približiti sasvim drugačiju, ali jednako uzbudljivu priču. Tijekom godina obišao je više od stotinu zemalja svijeta, a putovanja su mu s vremenom postala i profesija.

U razgovoru s voditeljem Aleksandrom Stankovićem gosti će govoriti o svojim počecima, izazovima na putu do uspjeha, ali i o tome što znači živjeti život vođen strašću i vlastitim snovima. Inače, ako se prisjetimo, krajem listopada prošle godine u našoj emisiji "Show na kvadrat" bio je gost upravo ugledni novinar i voditelj Aleksandar Stanković, a koji je tada promovirao svoju novu knjigu imena "F32". Naime, kao što i sam naslov ovog teksta govori, u dugom razgovoru komentirao je i svoju veliku strast, a to su upravo motocikli prema kojima dijeli posebnu ljubav.

Osim toga, spomenuta nova knjiga je ujedno i nastavak bestsellera Depre. Ovaj istaknuti voditelj, koji se već godinama bori s depresijom, prošle godine obilježio je impresivnih 25 godina svoje popularne emisije "Nedjelom u 2". Bez zadrške, u našoj je emisiji govorio o svom odgoju djece – kćeri Une i sina Maka, o strahovima s kojima se svakodnevno suočava, o podršci koju mu pružaju supruga, majka i bližnji te o terapiji koju koristi kako bi kontrolirao svoje stanje. Dotaknuo se i svojih iskustava iz posjeta zatvorima, gdje je promovirao svoju knjigu i naišao na neka poznata lica, među kojima su se našli i višestruki ubojice. Nije oklijevao ni izraziti svoje mišljenje o trenutačnoj političkoj situaciji u Hrvatskoj, posebice o odnosu između HDZ-a i SDP-a te o nekadašnjim ministrima poput Vilija Beroša, Gabrijele Žalac, Marine Lovrić Merzel i drugih koji su u posljednje vrijeme dospjeli u središte pažnje.

Stanković je također otkrio razloge zbog kojih ne gaji simpatije prema predsjedniku Zoranu Milanoviću, ali i svoju žalost zbog Ive Sanadera. Spomenuo je i političke figure poput Aleksandra Vučića, a dotaknuo se i teme molitelja koji svake prve subote u mjesecu mole protiv pobačaja te o pitanjima čednosti u odijevanju i tradicionalnoj ulozi žene u obitelji. Iako se smatra ljevičarom, Stanković drži pro-life stavove, koje je i detaljno objasnio. Tijekom razgovora, Stanković je ispričao i svoja iskustva s animozitetom koji je, zbog svog imena i prezimena, doživio od strane nekih nadređenih te otkrio kako je reagirao na takve situacije.