Marinela iz 'Gospodina Savršenog' iskreno o Šimi: 'Bilo mi je teško, povrijedilo me ovo'

Marinela Grljušić, jedna od finalistica četvrte sezone popularnog RTL-ovog showa 'Gospodin Savršeni', nedavno je otvorila dušu i progovorila o svojim osjećajima nakon što Šime Elez u finalu nije odabrao nju, već Vanju Stanojević. Iako je od snimanja finala prošlo neko vrijeme, a Šimina i Vanjina veza u međuvremenu je završila, Marineline riječi otkrivaju kompleksnost emocija koje je proživljavala.

Dvadesetdvogodišnja Marinela priznala je da joj je bilo teško prihvatiti činjenicu da nije ona ta kojoj je Gospodin Savršeni odlučio pokloniti posljednju ružu. - Bilo mi je teško jer me je povrijedilo što je Šime odabrao nekog drugog - iskreno je rekla Marinela u intervjuu za RTL.hr. Unatoč početnom razočaranju, brzo je pronašla način kako se nositi s ishodom. - Ali život je nepredvidiv – kad se zatvore jedna vrata, uvijek se otvore druga. Čini se da je tako trebalo biti - zaključila je pomirljivo, pokazujući zrelost u prihvaćanju situacije.

Zanimljivo je da Marinela otkriva kako ni sama tijekom showa nije bila potpuno uvjerena da je Šime idealan partner za nju. Njezine sumnje i promišljanja daju dodatnu dimenziju cijeloj priči. - Nikada nisam bila potpuno sigurna da je Šime pravi izbor za mene. Ipak se i njega pita o nekim stvarima - izjavila je, sugerirajući da je ishod ovisio i o Šiminim odlukama i osjećajima, na koje ona nije mogla u potpunosti utjecati. Unatoč vlastitim nesigurnostima, vjeruje da bi se njihova priča razvila drugačije da je Šimina konačna odluka bila drugačija. - Da je dopustio da ja budem njegov izbor, vjerujem da bi se sve odvijalo drugačije. No, život je nepredvidiv - ponovila je svoju misao vodilju o nepredvidivosti životnih puteva.

Period nakon završetka snimanja i kasnije emitiranja showa donio je Marineli nova saznanja i promijenio njezinu percepciju odnosa sa Šimom. Priznaje da se osjeća zbunjeno i da su simpatije koje je gajila prema njemu tijekom boravka u vili sada stvar prošlosti, obojene novim spoznajama. - Moram biti iskrena – zbunjena sam. Tijekom showa gajila sam simpatije prema Šimi, jer je prije svega izvanredan muškarac. Da nije pun kvaliteta, ne bi ni nosio titulu 'Gospodina Savršenog' - objasnila je, potvrđujući Šimine kvalitete koje su je privukle. Međutim, dodala je zagonetno: - No, nakon emitiranja shvatila sam neke stvari. Samo ću vam reći – kada biste znali kako se sada osjećam, nikada me više ne biste pitali za moje simpatije prema njemu. Ali dobro, kao i do sada, neka vam bude mašti na volju - kazala je Marinela. Ovom izjavom ostavila je prostor za nagađanja o prirodi tih spoznaja, ne želeći ulaziti u detalje, ali jasno dajući do znanja da se njezin pogled na Šimu značajno promijenio.

Marinela nije nepoznato lice javnosti. Prije sudjelovanja u 'Gospodinu Savršenom', nosila je titulu Miss Supranational Zagreba i Zagrebačke županije, a kako je sama navela prilikom predstavljanja za show, bila je i Miss Beauty Hrvatske. - Vjerujte da se iza te krune krije nešto puno više. Kad nešto jako želim, jako se potrudim da to i dobijem - rekla je tada, pokazujući svoju odlučnost.

