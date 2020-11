Marina Orsag o zlostavljanju, gay aktivizmu i novoj partnerici: 'Ona je jedan divan paket'

Komičarka Marina Orsag već tjednima zabavlja gledatelje Nove TV svojim transformacijama u showu "Tvoje lice zvuči poznato". U ovaj projekt ušla je kao jedna od najpripremljenijih kandidata jer mamiti osmijeh na licima ljudi njezina je svakodnevica. - S obzirom na to da je stand-up komedija najteža izvođačka disciplina, zabavljati ljude pjevajući i plešući je poprilično lakše. Jedino što donosi težinu u cijelu priču je sva ta priprema, maske i činjenica da imaš tjedan dana za to - kaže Marina koja je najponosnija na svoje transformacije u Cher te u Johnnyja Logana i Barry Lisu. Ipak, jedna od najupečatljivijih ostat će ona u kojoj je s kolegom Mariom Petrekovićem otpjevala duet Severine i Borisa Novkovića "Ko je kriv".

Foto: Nova TV

- Nažalost nisu uslijedile reakcije Severine i Borisa, možda ih nismo dovoljno tagirali (smijeh), a možda im je jednostavno bilo neugodno gledati mini Borisa i ogromnu Severinu. Omjer naših glava je bio presmiješan. Međutim, bez obzira na to što nisu uslijedile njihove reakcije, publika je bila oduševljena i bili smo na trendingu tjedan dana. A ono najbitnije: mi smo zadovoljni i ponosni najviše jer se nismo ni jednom nasmijali tijekom izvedbe - dodaje Orsag koja je već godinama jedna od naših najprepoznatljivijih komičarki. A upravo je smijeh ono što je najteže vidjeti na licima ljudi u ovim neizvjesnim vremenima. - Izazovno je zabavljati ljude samo zbog činjenice što ih ne možemo uživo zabavljati zbog raznih mjera i masovne paranoje koju je ova situacija stvorila. Samo nasmijavanje nije izazovno jer ljudima je smijeh uvijek potreban, a najviše u teškim vremenima. Živjeti od toga će biti sve neizvjesnije i izazovnije. Stand up je svakako postao sve potrebniji, ali ne toliko zbog sumorne svakodnevice koliko zbog činjenice da smo sve više okruženi sadržajem koji nas zatupljuje, pa je stand up tu kao odličan bijeg od takvih stvari - smatra Orsag.

Pionirka je stand up scene u Hrvatskoj i osnivačica našeg prvog comedy kluba koji je zatvoren u lipnju ove godine zbog troškova koji su se nanizali zbog, kako kaže, svih krađa koje su ih zatekle tijekom godina stvaranja i rasta kluba, zbog korone i potresa, ali i zbog činjenice da ih Grad Zagreb i država nisu doživljavali tako da im omoguće manje poreze na kulturna događanja. - Studio Smijeha trenutno je zatvoren kao klub i kao fizička lokacija, međutim i dalje je tu kao najkvalitetniji, najpoznatiji i najjači brend za stand up komediju u Hrvatskoj. Novu lokaciju ćemo nadam se naći kroz neko skorije vrijeme, ali nadamo se manjoj nego do sada, da je malo intimniji prostor, te se naravno nadamo da će grad shvatiti da je takav prostor potreban Zagrebu i Hrvatskoj i da će nam dati neku svoju prihvatljivu lokaciju s malo boljim i lakšim uvjetima za granu kulture koja je tako mlada u Hrvatskoj kao što je

stand up - ističe Marina koja je priznaje prije sasvim solidno živjela od stand upa jer je znala imati i po 250 nastupa godišnje, a ta brojka sada joj se zbog pandemije čini kao daleki san.

Foto: Nova TV

- Ovo sve se odrazilo na umjetnike najviše jer smo ostali bez velikog djela publike i nastupa uživo. Međutim uvijek se moraš prilagoditi formatu, pa ćemo tako i sada nekako. Evo baš spremamo jedan projekt za siječanj koji se nadamo da će barem malo vratiti sav taj doživljaj natrag. Ali nije nikakav problem pronaći i neki posao uz nastupe dok se ponovo ne vrati mogućnost nastupanja - iskrena je Orsag koja je nedavno otvoreno progovorila i o zlostavljanju koje je doživjela na svojoj koži od strane bivše partnerice.

- Progovorila sam o tome jer smatram da se o takvim stvarima treba pričati. Međutim neki su mediji nažalost cijelu tu priču iskoristili za click bait, a ne za edukaciju ikoga, tako da su me zapravo šokirali komentari ispod članka jer se većinom naravno čita naslov. Bio mi je veliki šok i neugoda kada sam shvatila da je devedeset posto komentara negativnih i jako ružnih i nasilnih. I to na nečije zlostavljanje. Ne to što se radi o meni, al' da na ičije zlostavljanje netko ima potrebu tako reagirati je zaista jako, jako ružno - ističe Marina i dodaje da se treba puno više pričati o zlostavljanju, a pogotovo o zakonu o sprječavanju istoga kao i o načinu na koji to tretira policija i zakonodavni sustav.

Srećom, sada je to sve iza nje, a vjeru u ljubav vratila joj je nova partnerica koju je upoznala u Dubrovniku - Da, sretna sam jako i nadam se da će tako i ostati. Ne bi ulazila previše više u detalje i da krenem nabrajati čime me sve osvojila bilo bi jako puno toga, tako da ću samo reći da mi je super što ne mogu nešto posebno izdvojiti jer je sve jedan divan paket - samozatajno će komičarka koja se nikada nije libila javno govoriti o svojoj seksualnoj orijentaciji zbog čega je ponekad bila i meta, na svu sreću, samo sitnih neugodnosti.

- Bilo je poruka, poruke, dobacivanja, možda koje spačke iza leđa negdje jer nekome to ne paše, ali na svu sreću ništa teže, međutim mnogi i mnoge jesu - upozorava Orsag i dodaje kako je važno naglasiti da homoseksualnost nije njezin odabir.

- Ne mislite li da puno žena i muškaraca da mogu birati, kako bi im bilo puno puno lakše u društvu u kojem živimo, da ne bi odabrala osobu suportnog spola iako bi bili jako nesretni? To je nešto što ti jednostavno jesi. Nije opredjeljenje ni odabir - naglašava Marina te ističe važnost aktivizma kako bi društvo postalo otvorenije po pitanju istospolnih veza ili brakova.

Foto: Nova TV

- Treba se baviti aktivizmom samo ga također treba prilagođivati situaciji. Kako se mijenja društvo tako i mijenjati aktivizam jer na van je bolje, ali i dalje ima puno stvari na kojima se treba raditi da bi to postalo nebitno kao tema u društvu - kaže komičarka koja posljednjih mjeseci živi u Dubrovniku jer je njezin stan u Zagrebu stradao u potresu. - Nisam se vratila jer nažalost u zgradi u kojoj živim nije još dio gdje je moj stan popravljen, pa ne mogu onda ja niti svoj stan krenuti obnavljati, al nadam se da će se uskoro srediti da mogu krenuti obnavljati - kaže Marina kojoj osim urušenog stana teško padaju i mjere koje su donesene zbog sprječavanja širenja pandemije koronavirusa.

- Razumijem mjere, ali bi bilo puno lakše sve to podnositi kada se ne bi ova cijela korona situacija i mjere koristile politički i kada bi za sve vrijedila ista pravila ponašanja i iste mjere. Najviše me plaši da bi upravo zbog toga, a i zbog lošeg načina vođenja ove države do sada, svijeta zapravo, cijela ova situacija, kada smo prepušteni totalnom rasulu, mogla eskalirati u ljudsku agresivu i sukobe - ističe Orsag kojoj je kao i većini 2020. godina bila dosta izazovna i neočekivana. Što očekuje od 2021.? - Iskreno, nemam pojma, samo znam da što god da se dogoditi da si ja moram napraviti kako god mogu da mojima i meni bude najbolje što može biti. Priželjkujem da barem na neki način vrati druženje i kultura, ako ne i u potpunosti, ali ne priželjkujem da se sve vrati na staro. Zaista se nadam da je ova cijela situacija napravila i neki pozitivan pomak u svijesti ljudi i da shvaćaju da se ne možemo nikako potpuno vratiti na staro i da trebamo promijeniti neke uzorke ponašanja prema ljudima, a ponajviše prema prirodi. Ako ne naučimo uskoro zaštititi ono na čemu živimo, neće nam ni jedna godina biti naklonjena - zaključuje Marina Orsag.