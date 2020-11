Preminula zvijezda Masterchefa Junior (14), prije tri godine suočio se sa stravičnom tragedijom

Ben Watkins, 14-godišnji kuhar koji se pojavio u šestoj sezoni showa Masterchef Junior, preminuo je nakon borbe s rijetkim oblikom raka. Preminulom dječaku bio je dijagnosticiran angiomatoidni fibrozni histiocitom, a teška dijagnoza rastužila je njegove brojne obožavatelje koje je osvojio tijekom svog kulinarskog TV debija sa samo 11 godina.

Godinu i pol dana liječio se od rijetke bolesti, no bolest je bila jača. Ben je preminuo proteklog ponedjeljka, a tužnu vijest otkrio je njegov skrbnik Anthony Edwards za Chicago Tribune. -Molili smo se za drugačiji ishod, ali Benova pluća više mu nisu mogla davati zrak potreban za disanje. Bilo je prestrašno- kazao je Anthony.

Inače, dječakov život obilježila je velika tragedija. Prije tri godine otac mu je ubio majku, a potom i presudio sebi, no Ben unatoč svemu nikada nije gubio vedar duh i volju za životom. Njegova obitelj za Bena je govorila da je "jedan od sretnika" jer je bez obzira na stravičan gubitak roditelja i dalje imao druge voljene koji su brinuli za njega.

Benova smrt potresla je i slavnog kuhara Gordona Ramsaya koji se na Twitteru se oprostio od njega. "Danas smo izgubili chefa u MasterChef Junioru. Bene, bio si nevjerojatno talentiran amaterski kuhar i još snažniji mladić. Tvoj mladi život doživio je puno teških preokreta, no uvijek si ustrajao. Šaljem svoju ljubav tvojoj obitelji u ovim teškim trenucima", napisao je.

We lost a Master of the @MasterChefJrFOX kitchen today. Ben you were an incredibly talented home cook and even stronger young man. Your young life had so many tough turns but you always persevered. Sending all the love to Ben Watkins’ family with this terrible loss Gx pic.twitter.com/RX81hP7lbw