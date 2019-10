Žiriju su oči bile pune suza nakon nastupa dječjeg zbora iz Varaždina

U četvrtoj epizodi Supertalenta žiriju su se predstavili brojni sjajni kandidati, a Marija Šekerija jedna je od kandidatkinja koja je oduševila žiri. U zlatnoj svečanoj toaleti Marija se pojavila na pozornici i otpjevala pjesmu '11' Marije Šerifović.

„Ovako nešto smo čekali, a tko čeka, taj i dočeka! Baš jedan jako okrugli, topli, moćan vokal koji može pjevati, ja vjerujem, zbilja sve!“ oduševljena je bila Martina, a Maja je komentirala: „Ja kada sam vidjela što pjevate, ja sam prvo pomislila ili je potpuno luda ili je genijalna pjevačica. Ispalo je da ste ovo drugo. Marija, Vi ste meni hit!“ Osim Marije, žiri je izvedbom hitova grupe Queens oduševio i Dječji zbor glazbene škole Varaždin, a osim Maje koja je jecala u suzama i Martini i Janku zasuzile su oči. „Ovog trenutka mi ne pada ništa manje stereotipno na pamet nego da sam toliko sretna da postoje takvi ljudi kao što ste vas dvoje profesora i da postoje djeca koja su krenula zahvaljujući Vama putem koji meni i kao majci daje ipak vjeru u bolju budućnost“ komentirala je Martina, a Maja je dodala:

„Ne znam razlog zašto sam plakala, ali ta silina emocija koja se dogodila kad ste vi počeli i onda kada sam vidjela te muške suze kod Janka koji najiskrenije plače. Molila sam Boga da prestanete jer raspast ću se koliko ste me oduševili. Ovo je bio takav emotivni i dobar događaj, tako da jedva čekam da vas vidim ponovno.“ Žiri je bez teksta ostavio i mađarsko-talijanski ljubavni par Duo Giurintano koji su izveli akrobatsko rolanje. „Vi ste jedan potpuno lud par! Mislim da ste najseksi par u Supertalentu ikad!“ poručila im je Maja, a prije nego li su zajedno stupili na pozornicu, Mađarica Kathy Donnert predstavila se talentom žongliranja s nogama. „Reći ću samo jednu rečenicu: jako mi se sviđaju tvoje noge, u umjetničkom smislu“, komentirao je Davor, a Janko je rekao kako tako nešto još nije nikada vidio.

Nakon deset godina, Kiki i Kiki ponovno su se vratili na pozornicu Supertalenta i svojim break danceom osvojili žiri. „Ovo je sasvim sigurno najbolji break dance kojeg smo vidjeli ne u ovoj sezoni Supretalenta, već u zadnjih xy sezona!“ oduševljena je bila Martina, dok je Maja komentirala kako iznimno dobro plešu, no 'ništa tragičnije od koreografije još nije vidjela'. „Držite se plesanja, manite se ćorava posla!“ poručila im je. Nakon što je zbog ozljede odustao od profesionalnog bavljenja nogometom, Mihael Rako energiju je usmjerio na svoj drugi talent – imitiranje poznatih osoba, a s nastupom u kojem je imitirao Zdravka Mamića, Ivana Pernara, Franju Tuđmana, Mr. Beana te Sylvestera Stallonea osigurao je četiri da od žirija.

„Bio si zabavan, ne odmah na prvu, međutim onda kada si kupio moju pažnju, bila sam s tobom i zbilja fascinantno neke stvari radiš u vokalnoj imitaciji. Veselim se sebi unaprijed“, kazala je Martina kojoj je Mihael obećao da će za idući put probati nju 'skinuti', a Janko je zaključio: „Odličan si, ali nije samo vokalno što je Martina rekla, već si neke likove skinuo i karakterom, izraze lica.“ Također, nakon deset godina otkako je nastupao u finalu Supertalenta, Buki i Skandal vratili su se u Supertalent. Kako su i najavili, priredili su spektakl te s tri da uspjeli se plasirati u sljedeći krug natjecanja. Jedino ne dobili su od Martine, za koju je Buki bio uvjeren da će im odmah stisnuti iks. „Da se mi malo razumijemo, nisam ja u životu apriori protiv nečega, nego sam protiv površnih stvari koje pobuđuju niske strasti. Dakle, kada je nešto bez pokrića, kada je nešto prvoloptaški i kad je nešto naprosto loše. Tekst je bio potpuno bezvezan, to je bio najlošiji dio. Dečki su poprilično raštimani, ti si urnebesno zabavan, da li bi te ponovno u životu išla čuti, pa nisam sigurna da ne bi, ali ne u ovoj izvedbi. Ovo je bilo loše“ objasnila je Martina, a Davor je komentirao:

„Prvi dio mi je apsolutno bio super, mrak. Meni trubači i orkestar su bili nepotrebni i siguran sam da sljedeći put, ako do toga dođe, da bi bilo dobro zapakirati nešto bombastičnije.“ Dva da i dva ne dobili su Serbian Jumperz koji su se predstavili dosad neviđenom plesnom disciplinom u Supertalentu – jumpstyleom. „Ja se prvi put susrećem s ovom vještinom, ne mogu vam reći da li bih vas volio vidjeti ponovno. U ovom sastavu mislim da se ne možete za tako kratko vrijeme poboljšati da to bude za show zanimljivo, ali kao vještina u svakom slučaju je nešto što je izazovno, što pozdravljam i sviđa mi se“, poručio im je Davor, dok su Maja i Janko istaknuli kako su ih ostavili poprilično zbunjenima. Četiri iksa dobili su Pamela Midžić i Bruno Mijanić koji su zahvaljujući Supertalentu postali prijatelji. Pamela je htjela impresionirati Maju s njezinom pjesmom 'Jedna noć', no u tome nije uspjela.

„Pamela, iskakala si iz matrice od početka do kraja! Ne možeš ići u kontra ritmu, baš sam se naljutila malo. Žao mi je. Uvijek mi je lijepo kada netko dođe i pjeva moju pjesmu, međutim bilo bi mi draže da ju netko pjeva kako ona je, jer onda uvijek imam osjećaj da će netko misliti da je tako u originalu. Intonacija ti je potpuno kriva, ispadala si iz matrice. Možda jednostavno ova pjesma nije za tebe.“ kazala joj je Maja, a Martina joj je dala savjet:

„Ja sam ovog trenutka jako dobronamjerna prema tebi i savjetujem ti da se ovime ne baviš jer ljudi koji će ti pljeskati, pljeskat će ne tvome pjevanju nego tvome izlaganju nečemu čemu nisi dorasla.“ Bruno se pak predstavio s Rihanninom pjesmom 'Love on the brain'. „Nije vam loš glas, ali loše vam je pjevanje“, poručio mu je Janko, a Martina je dodala: „Početak je čak bio obećavajući, vokalno, zaintrigirao si me, ali pjevanje i uspjesi se ne dešavaju sami od sebe, ovako sve od sebe ne bi palo iz vedra neba. Znaš na čemu trebaš raditi, glas imaš lijep, ali moraš puno žganaca pojesti, ili špinata.“