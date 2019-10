Osvojili su publiku i žiri prije 10 godina, a sad se ponovno vraaćaju!

Ove nedjelje nova epizoda Supertalenta donosi nova uzbuđenja, a vidjet ćemo i nove kandidate koji će se pokušati izboriti za svoje mjesto u polufinalnim emisijama.

No, među kandidatima četvrte epizode naći će se poneka stara lica koja su na najpoznatiju pozornicu svijeta stupili prije 10 godina! Oni su Kiki i Kiki, odnosno Kristijan Mihalić i Kristijan Skočić, dvojica breakdancera iz Zagreba. „Tada smo ušli u finale, završili smo peti, bili smo mlađi i bilo nam je to sve jako fora“, rekao je Kristijan, a koliko su napredovali u posljednjih 10 godina, ostaje nam za vidjeti. Također, 10 godina je prošlo i od nastupa glazbenika pod nazivom Buki Skandal. Kako je sam istaknuo, nakon sudjelovanja u Supertalentu, otvorila su mu se brojna vrata u glazbenom svijetu, a snimio je čak i duet s Alkom Vuicom. „Ja nisam vrhunski Pavarotti, ja sam showman! Nije mi bitno pobijediti već pokazati nešto novo. Ovo je tek početak onoga što mi pripremamo!“ otkrio je Buki.

Vrlo atraktivan nastup osigurat će natjecateljica Kathy Donnert, Mađarica s berlinskom adresom, koja će se najprije predstaviti talentom žongliranja s nogama, a potom će sa svojim suprugom Marcellom izvesti akrobatsko rolanje i žiri ostaviti u šoku. „Da, to je naš život. Moramo si vjerovati, jer ako padamo, padamo zajedno“, slaže se ovaj par, Duo Giurintano.

Zanimljiv talent pokazat će i trojac pod imenom Serbian Jumperz, studenti filozofije koji se bave jumpstylom. Ističu kako su im se ljudi na početku smijali, a sada ih vrlo rado dođu pogledati. Hoće li ovim neobičnim talentom uspjeti zaintrigirati žiri, ostaje nam za vidjeti. Na pozornicu Supertalenta doći će i Mihael Rako, imitator koji ima sposobnost imitacije 100 ljudi. Mihael dolazi iz Bosne i Hercegovine, no živi u Münchenu gdje je donedavno bio golman u jednom njemačkom nogometnom klubu. „Najveća podrška mi je djevojka koja me je motivirala da se prijavim u ovaj show“ otkrio je Mihael.

Dječji zbor glazbene škole Varaždin javnosti je postao poznat kada su početkom godine zajedno s profesorom izveli fašnički koncert na temu Bohemian Rapsody, a s istom senzacijom sada dolaze i na Supertalent. Njihova izvedba hitova grupe Queen nikoga neće ostaviti ravnodušnima, a žiri će čak i pustiti suze! Od pjevača vidjet ćemo i talentiranu Mariju Šekeriju, koja je rodom iz Vinkovaca, no posljednje tri godine živi u Münchenu, radi u pekari i obožava pjevati, a Supertalent vidi kao priliku da se afirmira kao pjevačica. Iz Münchena će također stići i Bruno Mijanić pokazati svoje vokalno umijeće, a prolazu dalje nada se i Pamela Midžić. „U Supertalent sam se prijavila da se dokažem i nadam se da ću doći do polufinala ili do finala“ izjavila je Pamela.

