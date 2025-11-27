Naši Portali
PROŠLA JE TEŽAK PERIOD

Marija iz 'Života na vagi' nakon razvoda ima novog partnera: Uz tebe sam otkrila da mogu biti voljena bez uvjeta i da vrijedim

VL
Autor
Vecernji.hr
27.11.2025.
u 21:00

Marija je u show "Život na vagi" ušla sa 163,1 kilogramom, a svojom upornošću i radom uspjela je izgubiti gotovo 60 kilograma, završivši natjecanje sa 104,8 kilograma

Marija Novak, bivša kandidatkinja osme sezone popularnog showa "Život na vagi", podijelila je s pratiteljima na Instagramu novosti na ljubavnom planu. Nakon turbulentnog razdoblja ispunjenog zdravstvenim izazovima i privatnim brodolomima, simpatična Vukovarka pokazala je da je pronašla sreću i oslonac u zagrljaju novog partnera. Marija je na svom Instagram profilu podijelila dirljivu fotografiju koja prikazuje isprepletene ruke – njezinu i ruku misterioznog muškarca. 

- Hvala ti za sve što si donio u moj život, i za sve što si mi pomogao pronaći u meni samoj. Nisam ni znala koliko mi je trebalo baš ovakvo prisustvo mirno, toplo, podržavajuće. Uz tebe sam otkrila da mogu biti voljena bez uvjeta, da vrijedim, da sam dovoljno. Ti si postao moj najbolji prijatelj, osoba kojoj vjerujem više nego sebi ponekad. Postao si moj oslonac, netko tko vidi u meni ono što ja dugo nisam vidjela. S tobom sam naučila što znači biti nježna, a opet jaka. Što znači biti žena koja zna svoju vrijednost, koja se ne boji voljeti i biti voljena. Pokazao si mi svu ljepotu jednostavnih trenutaka osmijeh u krivom trenutku, zagrljaj kad se raspadam, šalu koja me vrati u život. S tobom sam se prvi put osjećala potpuno sigurno, kao da napokon imam dom u nečijem srcu. Hvala ti što si u moj život unio svjetlo koje nisam ni znala da mi nedostaje. Hvala ti što si me naučio vidjeti sebe. Hvala ti što si baš ti moj prijatelj, moj dečko, moja podrška, moja sreća - napisala je Marija u posveti svom novom partneru. 

Marija se nedavno suočila s ozbiljnim zdravstvenim problemima, o čemu je također pisala na društvenim mrežama. Napipala je kvržicu na trbuhu koje ranije nije bilo na tom mjestu, ali je ignorirala to sve dok bol nije postala neizdrživa i morala je otići na operaciju.  Nedugo nakon operacije puštena je kući i sada čeka nalaz koji bi, prema riječima liječnika, trebao potvrditi kako se radi o benignom tumoru. Podsjetimo, Marija je u show "Život na vagi" ušla sa 163,1 kilogramom, a svojom upornošću i radom uspjela je izgubiti gotovo 60 kilograma, završivši natjecanje sa 104,8 kilograma. Ubrzo nakon izlaska iz showa potvrdila je i kako se rastala od supruga.  
Ključne riječi
showbiz RTL život na vagi Marija Novak

