Strašna ispovijest gošće u 'Nedjeljom u 2' rasplakala Hrvatsku! Pljušte komentari: 'To znači biti čovjek!'

U najnovijem izdanju popularne HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", voditelj Aleksandar Stanković ugostio je dvije iznimne žene, volonterke Jagodu Laco i Helenu Babić, koje su otvoreno progovorile o teškoj svakodnevici ljudi na marginama hrvatskog društva, onih kojima su gotovo svi okrenuli leđa. Iako je cijela emisija bila prožeta snažnim emocijama, isječak u kojem je izdvojena životna priča volonterke Jagode Laco posebno je odjeknuo u javnosti i pokrenuo tisuće reakcija na društvenim mrežama. Uz videozapis njezine ispovijesti stajao je opis koji ledi krv u žilama: "Dijete sam iz Doma, kasnije sam silovana, bila sam bijelo roblje u Amsterdamu… danas pomažem ljudima." Jagoda je pred kamerama ogolila dušu opisujući svoj trnovit put, od odrastanja u domu za nezbrinutu djecu do trenutka kada je postala žrtva trgovine ljudima. Priznala je kako je bila laka meta, mlada i naivna, te je nasjela na lažna obećanja o poslu sobarice u restoranu, što je u to vrijeme bila velika afera. Njezin životni put bio je obilježen borbom za preživljavanje, pa je tako svoju djecu odgojila skupljajući boce i metale, bez završene škole jer za to, kako kaže, nije bilo prilike, a često se susretala i s teškim predrasudama okoline.

Dirljiva priča ove hrabre žene, koja je unatoč proživljenim traumama pronašla snagu da pomaže drugima, prikupila je više od 300 komentara i preko šest tisuća lajkova, a gledatelji su masovno izražavali divljenje njezinoj snazi i plemenitosti. Među brojnim porukama podrške posebno se istaknuo jedan komentar koji sažima bit njezine borbe: - Treba prvo puzati da bi znao hodati. Bitno se u životu dignuti, hrabro dalje koračati s velikom empatijom koja je kod mnogih postala nepoznata riječ - poručila je jedna gledateljica. Ostali su u komentarima isticali kako ovakve reportaže odgajaju zdrave generacije te da ih u medijskom prostoru treba biti što više. Mnogi su naglasili kako bi im bila čast stisnuti ruku takvoj predivnoj ženi koja je vlastito stravično iskustvo uspjela pretvoriti u djelovanje za opće dobro. - "Bože moj, koja ljudska dobrota. A on - ima potrebnijih. Rasplakah se", "Divno je kad svoju nesreću možete preusmjeriti u nečiju sreću. To znači biti čovjek i nikad ne odustati od sebe kakvi jeste. Bravo Jagoda", "Moje duboko poštovanje draga Jagoda", "Nevjerojatna priča ove žene, me je istovremeno pogodila, a i ohrabrila da gđi Laco samo kažem - svaka vam čast gospodo, imali ste puno hrabrosti razviti svoj nimalo lak život i želim vam puno snage u budućnosti!" - pohvale su se nizale jedna za drugom, opisujući Jagodu kao predivnu, radišnu i empatičnu osobu, a oni koji njezin rad prate već godinama potvrdili su da je riječ o nevjerojatnoj ženi čiji duh čini svijet ljepšim mjestom.

Uz pohvale gošći, dio pratitelja uputio je čestitke i voditelju Stankoviću na odabiru gostiju i novom formatu emisije, zaključujući kako nam treba više ovakvih priča koje vraćaju vjeru u ljude. Jagoda Laco svojim je primjerom pokazala da, bez obzira na to koliko nisko netko pao ili bio gurnut, uz nevjerojatnu snagu duha moguće je ustati i postati oslonac onima kojima je pomoć najpotrebnija. Njezina transformacija od žrtve sustava i kriminala do volonterke koja nesebično daje sebe zajednici ostaje kao trajna inspiracija i podsjetnik da se empatija uči kroz najteže životne lekcije.