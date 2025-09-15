Mare je prava zvijezda ovosezonskog 'Života na vagi'! Karizmatičnu Neretvanku obožavaju i kandidati i gledatelji

Od samog početka devete sezone 'Života na vagi' gledatelje je osvojila 25-godišnja Marija Bartulović iz Blaca. Već u prvom izazovu, kada su kandidati morali 'zaraditi' svoj ulazak u show i hodati uzbrdo do cilja, Mare je pokazala svoju vedru narav. „U glavi sam postavila cilj da me čeka janje gore i da moram do tog janjeta doći“, izjavila je tada kroz smijeh - i odmah osvojila publiku.

Mare sve radi s osmijehom pa je tako postala pravi dobri duh devete sezone, a publika joj uzvraća ogromnom podrškom. „Iskreno, nisam baš očekivala ovoliku podršku ljudi i to mi dosta znači“, priznala je.

U timu joj, kaže, vlada sjajna atmosfera, a posebno je zahvalna što je pronašla prijatelje. „Najveća su mi podrška Katarina, Josipa i Nena“, otkriva Mare kojoj je teško padalo što su je u stvarnom životu odbacivali i nazivali pogrdnim imenima. A kad je o vježbanju riječ, Mare priznaje da joj nije sve lako. „Najteže mi padaju treninzi, a na prehranu sam se brzo naviknula“, kaže, no bez obzira na napore, nastavlja u svom veselom ritmu i gledatelji iz tjedna u tjedan prate njezinu borbu, šarm i zarazan osmijeh.

„I u privatnom životu vesela sam i pozitivna osoba“, objašnjava, a upravo su ta iskrenost i neposrednost razlog su zašto je ta simpatična Neretvanka postala jedna od omiljenih kandidatkinja sezone za koju publika iz sveg srca navija da ostvari sve što si je zacrtala. Kako će se Mare nositi s nadolazećim izazovima - ne propustite pratiti od ponedjeljka do petka od 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na platformi Voyo.