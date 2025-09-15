FOTO Janica Kostelić nakon dugo vremena snimljena u javnosti! Imala je lijep povod, a sve je oduševila figurom

U Zagrebu je održana konferencija za medije u povodu najave nove sezone društveno odgovornog projekta "Sat za nas", a posebnu pozornost privukla je bivša skijašica Janica Kostelić (43), koja se nakon duljeg vremena ponovo pojavila u javnosti.
U Zagrebu je održana konferencija za medije u povodu najave nove sezone društveno odgovornog projekta "Sat za nas", a posebnu pozornost privukla je bivša skijašica Janica Kostelić (43), koja se nakon duljeg vremena ponovo pojavila u javnosti.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Ova proslavljena skijašica, koju rijetko viđamo na društvenim događanjima, za ovu je prigodu odabrala lepršavu žutu haljinu s cvjetnim uzorkom i strukiranim krojem, kojom je istaknula svoju vitku figuru.
Ova proslavljena skijašica, koju rijetko viđamo na društvenim događanjima, za ovu je prigodu odabrala lepršavu žutu haljinu s cvjetnim uzorkom i strukiranim krojem, kojom je istaknula svoju vitku figuru.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Nakon povlačenja iz profesionalnog sporta, Janica vodi znatno povučeniji život, a javnost je osobito zanimala njezina privatnost, koju je odlučila držati daleko od medijskog fokusa.
Nakon povlačenja iz profesionalnog sporta, Janica vodi znatno povučeniji život, a javnost je osobito zanimala njezina privatnost, koju je odlučila držati daleko od medijskog fokusa.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Postala je majka dvoje djece, a obje trudnoće pažljivo je skrivala od očiju javnosti.
Postala je majka dvoje djece, a obje trudnoće pažljivo je skrivala od očiju javnosti.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Identitet oca svoje djece nikada nije službeno potvrdila, iako su mediji često nagađali. Prema neslužbenim informacijama, vjeruje se da je sina Oskara dobila s godinu mlađim Zvonimirom Barišićem.
Identitet oca svoje djece nikada nije službeno potvrdila, iako su mediji često nagađali. Prema neslužbenim informacijama, vjeruje se da je sina Oskara dobila s godinu mlađim Zvonimirom Barišićem.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Ovog ljeta Janica je prvi put snimljena u javnosti s partnerom Ivicom, i to u Veloj Luci, gdje je ljetovala s obitelji.
Ovog ljeta Janica je prvi put snimljena u javnosti s partnerom Ivicom, i to u Veloj Luci, gdje je ljetovala s obitelji.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Prema pisanju medija, Ivica je otac njezina drugog djeteta, koje je rođeno u rujnu 2023. godine. Janica već neko vrijeme nosi prsten na ruci, no nije potvrđeno je li riječ o zaručničkom prstenu.
Prema pisanju medija, Ivica je otac njezina drugog djeteta, koje je rođeno u rujnu 2023. godine. Janica već neko vrijeme nosi prsten na ruci, no nije potvrđeno je li riječ o zaručničkom prstenu.
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Peter Kneffel/DPA
Share
Podijeli
Foto: Peter Kneffel/DPA
Share
Podijeli
Foto: lukunize
Share
Podijeli
Foto: lukunize
Share
Podijeli
Foto: lukunize
Share
Podijeli
Foto: lukunize
Share
Podijeli
Foto: lukunize
Share
Podijeli

Ne propustite

1/