FOTO Janica Kostelić nakon dugo vremena snimljena u javnosti! Imala je lijep povod, a sve je oduševila figurom
U Zagrebu je održana konferencija za medije u povodu najave nove sezone društveno odgovornog projekta "Sat za nas", a posebnu pozornost privukla je bivša skijašica Janica Kostelić (43), koja se nakon duljeg vremena ponovo pojavila u javnosti.
Ova proslavljena skijašica, koju rijetko viđamo na društvenim događanjima, za ovu je prigodu odabrala lepršavu žutu haljinu s cvjetnim uzorkom i strukiranim krojem, kojom je istaknula svoju vitku figuru.