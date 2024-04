Marco Cuccurin odgovorio na kritike nakon napada u pekari: 'Ja sam muškarac, nasilje se ne uzvraća nasiljem'

Influencer i pobjednik Plesa sa zvijezdama Marco Cuccurin juler je na društvenim mrežama objavio kako ga je napala nepoznata žena u pekari, a nakon objave dobio je podršku ali i kritike na društvenim mrežama. Marco se u zadnjoj objavi osvrnuo na te poruke i odgovorio da se „nasilje ne uzvraća nasiljem, to nije rješenje“.

"Hvala vam jer od jučer navečer mi mobitel nije prestao gorjeti, dobio sam predivne poruke. Baš ste ljudine. Izašlo je puno članaka i to je ok, ali uvijek su mi diskutabilni ti ljudi koji samo pročitaju naslov i ništa drugo. Sad me se proziva zašto nisam veliki muškarac i zašto se sam nisam obranio. Ne znam koliko puta trebamo ponoviti da se nasilje ne rješava nasiljem. Ja sam ženu lijepo pitao ima li neki problem, nije htjela odgovoriti, nego se odabrala tući torbama umjesto toga. Okrenut ćemo na pozitivno i naglasiti da sam dobio hrpu poruka podrške i zbog toga mi je srce k'o kuća", rekao je Marco na Instagramu.

Foto: Instagram

Marco je objavio i nekoliko komentara s društvenih mreža, te odgovorio na njih.

"Odgovorno tvrdim i stojim iza toga da sam muškarac i to samo takav jer prije svega ne biram nasilje, ne uzvraćam tako da se budem potukao ili vrijeđao i po meni sam već zbog toga veeeeliko muško. To je sve što imam reći na ovu temu i tu je zatvaram", napisao je.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Marco je jučer opisao kako ga je napala nepoznata žena.

"Pitao sam ženu čeka li u redu, a ona me samo hladno pogledala i maknula se od mene na sasvim drugi kraj pekare. Pet sekundi nakon toga vraća se na to mjesto pokraj mene i cijelo vrijeme me čudno gleda. Imala je dvije putne torbe na sebi i odjednom se zaletjela na mene s tim torbama da me namjerno lupi i potom je otišla u drugom smjeru. Ne, žena me nije ozlijedila, ali me povrijedila. Emotivno me dugo ništa nije tako poljuljalo i znam da to zvuči smiješno zato što me svi znate kao pozitivnog lika i znate koliko me ništa ne može poljuljati", napisao je Marco na Storyju i dodao kako mu nije jasno zašto nitko nije reagirao.

VEZANI ČLANCI:

"No, evo, ne mogu vjerovati da nitko u pekarnici nije reagirao, ne mogu vjerovati da je ta žena imala hrabrosti tako se ponijeti u javnosti i ne mogu vjerovati da smo sposobni vršiti nasilje nad ljudima koje NE poznajemo i NE ZNAMO njihovu priču. Zar smo došli do toga da se nasilje tolerira u društvu ili? Možda će netko reći 'opet ovaj Marco dramatizira', ali dobro razmisli želiš li da se ovako nešto dogodi tvome djetetu. Odgovorite si na to pitanje i onda mi se ponovno javite. Dokle god imam moć govora i društvenih mreža, neću stati promovirati dobrotu, jednakost i razumijevanje. Dajte ljudi, budite sretni, vodite svoj život, budite 100% SVOJI jer vjerujem da ste stvarno takvi, ne bi bili ni nesretni ni nezadovoljni", napisao je Cuccurin.

VIDEO: Dalibor Matanić oglasio se o uznemiravanju žena pa obrisao profil na Facebooku