Majka ju je tukla i izgladnjivala, a svi pamte i incident kada je uništila fotografije pape Ivana Pavla II.

Sinead O'Connor je svjetsku slavu stekla zahvaljujući obradi pjesme koju je izvorno napisao Prince. Spot za pjesmu "Nothing compares to you" ima gotovo 400 milijuna pregleda na YouTubeu. Glazbenu karijeru počela je 1987. albumom “The Lion And The Cobra”, na kojem se našao i hit-singl “Mandinka”. Taj joj je album donio i nominaciju za Grammy u kategoriji najbolji ženski rock-izvođač, a osim po svojim glazbenim uspjesima javnost će ju pamtiti i po brojnim kontroverznim stavovima i izjavama. Često je kritizirala Crkvu, a ostat će upamćen i incident u emisiji ‘Saturday Night Live’ 3. listopada 1992. godine kada je uništila fotografije pape Ivana Pavla II. kao protest protiv seksualnog zlostavljanje djece u Katoličkoj crkvi.

Dva tjedna nakon incidenta na koncertu u čast 30. godišnjice rada Boba Dylana u Madison Square Gardenu publika ju je dočekala sa zvižducima. Među brojnim izjavama kojima je šokirala javnost bila je i ona u kojoj tvrdi da je lezbijka, a kasnije je to demantirala, zatim se proglasila se katoličkom svećenicom, napadala je papu Benedikta XVI. i tvrdila kako želi pristupiti Sinn Féinu. Prije pet godina je promijenila ime u Shuhada' Sadaqat kada je prešla na islam. - Želim ponosno objaviti da sam postala muslimanka. Bio je to prirodni zaključak mog inteligentnog teološkog putovanja. Sve svete knjige vode prema islamu. Imat ću i novo ime. Zvat ću se Shuhada – napisala je pjevačica na Twitteru. U svojim memoarima govorila je o traumatičnom djetinjstvu i ispričala je kako ju je majka fizički i seksualno zlostavljala.

- Doživjela sam zlostavljanje na svakoj razini koju možete zamisliti. Moja je majka bila vrlo nesretna žena, jako, jako nasilna i loše se nosila sa životom, očito zbog vlastitog iskustva iz djetinjstva. Tukla me svakojakim predmetima. Bila sam izgladnjela, zaključana u sobu danima bez hrane i odjeće. Morala sam spavati u vrtu. Bila sam i psihički zlostavljana. Govorila bi mi da sam obično govno i da je moja krivica što su se razveli. Da sam prljava, nečista, perverzna... Bila sam obično govno jer sam bila djevojčica i od mene nije bilo koristi - napisala je u memoarima "Rememberings".

Njezini majka i otac su se rastali kada je Sinead imala osam godina i ona je s braćom i sestrama je ostala živjeti s majkom koja nije vodila previše računa o njihovom odgoju pa su tako ona i sestre krale po dućanima i na spavanje nikada nisu išle prije ponoći, a školu su sasvim zanemarile. Od majke je otišla kada je imala 13 godina i preselila se ocu koji se opet oženio. Pisala je kako ju je glazba spasila i zahvalna je svojoj sestri koja joj je poklonila gitaru i platila sate kod učitelja te je tako pronašla svoj smisao.

VIDEO Preminula je Sinead O'Connor, legendarna i često kontroverzna pjevačica