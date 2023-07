Dino Merlin uživa veliku popularnost, a mnogi obožavatelji ne znaju kako mu ovo nije pravo ime

O tome koliko je popularan Dino Merlin dovoljno govori činjenica kako je u samo osam sati od najave rasprodan njegov drugi koncert u Areni Zagreb koji će se održati 9. prosinca, a nakon tog rasprodanog koncerta popularni glazbenik će u Areni održati i treći koncert koji je zakazan za 16. prosinca ove godine. Postavio je tako Merlin i svojevrsni rekord ovakvom prodajom ulaznica.

- Još jedna krasna vijest. Nemam riječi kako da kažem koliko mi sve ovo znači. Beskrajno sam zahvalan svojoj dragoj publici. Naše druženje u prosincu bit će svjedočanstvo jednog vremena, poručio je Dino Merlin hrvatskoj publici. Glazbenu je karijeru započeo 1983. godine kada je osnovao grupu Merlin koju mediji tada nisu baš dočekali d odobravanjem i neki su ih proglasili lošom kopijom Bijelog dugmeta. Ni u glazbenim krugovima nisu prošli ništa bolje i teško su pronalazili diskografa koji bi objavio njihove pjesme od kojih su neke još uvijek jako popularne poput; "Nek padaju ćuskije", "Uspavanka za Gorana B.", "Teško meni s tobom, a još teže bez tebe" i "Kad zamirišu jorgovani"...

- Želio sam snimiti prvu ploču početkom osamdesetih kada je u cijeloj Jugoslaviji bilo sedam ili osam studija i isto toliko diskografa, dakle sedam ili osam urednika o kojima je ovisio tvoj život. Naime, nije u to vrijeme, kao danas, bilo interneta niti mogućnosti da svoju pjesmu instantno plasiraš u svijet i odmah dobiješ reakciju na svoj rad. Ako bi, dakle, spomenuti urednici bili na tvojoj ideji i ako se vaša estetika poklapala s njihovom, onda si i mogao proći. Ako pak ne, ako je to izlazilo iz njihovog sustava vrijednosti, jednostavno nisi mogao dobiti elementarne stvari, znači studio. Bio je to tada jedini način kako možete snimiti svoj rad. Međutim, srećom, postojalo je nekoliko privatnih studija u kojima si mogao snimiti pjesme za novac. A kako bih skupio novac i mogao snimiti pjesme, ja sam morao godinu i pol raditi u trećoj smjeni na kaljenju čelika. Ja, dakle, znam kako se kalio čelik - ispričao nam je u intervju Dino Merlin koji se od početka karijere tako predstavlja svojoj publici, a mnogi od njih ne znaju kako mu to nije pravo ime. Naime, to je njegovo umjetničko ime a pravo mu je ime Edin Dervišhalidović i jednom prilikom je ispričao kako je nastalo ovo njegovo umjetničko ime.

- Mi smo se zvali prvo Lord, ali meni se to nije sviđalo i onda smo rekli, hajde, stavit ćemo u jedan šešir ideje za ime, kome što padne na pamet i što se izvuče, tako će se bend zvati. I onda smo to sve tako pomiješali i izvukli smo Merlin, svi smo se složili i eto, tako je grupa Merlin postojala nekih pet - šest godina. A kako su mene kao vođu grupe uvijek zvali Dino Merlin, kasnije, kad sam se osamostalio, eto, zgodno je bilo da se zovem Dino Merlin - ispričao je Merlin.

