Maja Šuput pozirala u badiću u luksuznoj vili: 'U glavi je još uvijek ljeto'

Iako je većini ljudi ljetni godišnji odmor gotov Maja Šuput još uvijek uživa u ljetnim radostima. Popularna pjevačica obožavateljima je otkrila da još uvijek uživa u mnogima omiljenom godišnjem dobu, a glamuroznim odmorom u jednoj luksuznoj vili u Istri hvali se na društvenim mrežama.

- Kad si u badiću u glavi je ljeto... summer mood still on - napisala je Maja u opisu fotografije na kojoj pozira u jednodjelnom crvenom kupaćem kostimu, bijelim štiklama i maramom na glavi. Fotografija je u samo sat vremena prikupila gotovo 9 tisuća lajkova, ali i mnoštvo komentara.

Foto: Instagram

"Top kupaći", "Prelijepa si", "Štikle su vrh", "Bomba", "Lako tebi", samo su neki od komplimentata upućeni pjevačici ispod objave. Inače, Maja je nedavno otkrila i da joj je ovo prvo ljetovanje u Hrvatskoj jer zbog virusa nije htjela putovati u inozemstvo.

- Nikad nisam provela ovakvo ljeto. Moja ljeta izgledaju tako da sam 60 dana na turneji i čim bih ulovila par dana, odletjela bih direktno s lokacije koncerta par dana na Mykonos ili Ibizu i onda se vratila direktno u sljedeći grad u kojem pjevam. To je sve bilo prepuno stresa i nespavanja, jurnjave na avione - kazala je za Slobodnu Dalmaciju i nastavila: - Nisam nikad ljetovala u Hrvatskoj jer sam ovdje provela toliko vremena pjevajući da mi je samo trebao mir, odmor i otići negdje gdje sam nepoznata. Ovo ljeto sam ipak odlučila ljetovati u Hrvatskoj i bilo mi je fenomenalno. Izabrala sam super destinacije, svi objekti u kojima sam spavala bili su baš po mom guštu. Ispoštovala sam se maksimalno. Ja sam sebi to ovako objasnila – ovo ti je prvi put u životu da tako odmaraš i vjerojatno zadnji, pa neka ti barem bude top, baš si zaslužila! I tako sam uživala od grada do grada, čak sam se malo i udebljala, maksimalno sam uživala u svim delicijama, s društvom, s mužem... Nevjerojatno je da sam se nakon nekog vremena navikla da ne moram ništa raditi, i još mi je čak počelo malo to i odgovarati. Živi sam dokaz da se čovjek na sve može naviknuti. Ljeto 2020. će zasigurno ostati u dugom sjećanju jer znam da se neće takvo ponoviti - zaključila je.