Maja Šuput pokazala kako izgleda u 7. mjesecu trudnoće: 'Rastemoooo!'

Pjevačica Maja Šuput s nestrpljenjem očekuje dolazak prinove koja bi za dva mjeseca trebala stići na svijet. Maja i suprug Nenad Tatarinov očekuju dječaka, a koliko mu se vesele otkrivaju i objave na društvenim mrežama. Napretkom trudnoće buduća majka često se hvali na Instagramu, a ovog je puta pratiteljima pokazala i već poveći trudnički trbuh.

- I ušli smo u 7. mj. Rastemoooo! #28weekspregnant -napisala je Maja u opisu fotografije na kojoj u pripijenoj končanoj haljini pozira uz božićno drvce.

"Predivna si", "Najljepši osjećaj na svijetu", "Čuvaj se", pisali su joj praitelji u komentarima.

Foto: Instagram

lnače, Maja je nedavno u intervjuu za Večernji list otkrila kako trudnoću podnosi odlično. - Trudnoća napreduje fenomenalno, samo da tako ostane. Nisam imala nijednu tegobu, nijednu mučninu, nijednu promjenu raspoloženja, nijedan umor, nijedno nateknuće, baš ništa osim toga što više ne stanem u svoju odjeću, ali to je prirodno. Sva moja garderoba je XS, a sad se baš lijepo vidi trbuščić, ušli smo u peti mjesec i sad ili po novu garderobu ili ću nabaviti još šire haljine, s obzirom na to da u hlače više ne stanem. Ako beba bude ovako dobra do kraja, onda će možda biti takva i kad se rodi, na Nenada, jer sigurna sam da je on bio mirnije dijete nego ja. Ja sam stvarno bila, tako mi bar kažu, baš pravi mali vrag. Vragolasti Denis u ženskom obliku. - rekla nam je nedavno Maja.

Foto: Instagram