Krah braka nakon 7 godina! Činilo se da je sve idilično, no najpoznatijoj reality zvijezdi je prekipjelo

Nakon sedam godina naizgled skladnog i sretnog braka, razvode se reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian i reper Kanye West.

Već nekoliko tjedana ranije otkriveno je da uskoro bivši supružnici više ne žive zajedno, a priču je prvu u javnost pustila mreža 'E News' na čijem se kanalu i prikazuje show Keeping up with the Kardashians, te su zbog toga prvi na izvoru svih novosti o slavnoj obitelji. Mnogi obožavatelji odmah su pomislili kako je riječ o razvodu, no Kardashiani su tvrdili da oboje samo trebaju malo odmora.

Ipak, sada su brojni izvori bliski obitelji potvrdili da je razvod neizbježan. Kim više ne nosi bračni prsten, a Kanye se potpuno preselio na svoj ranč u Wyomingu.

- Kim je zamolila Kanyea da ode u Wyoming kako bi mogli poraditi na svojim problemima, živjeti odvojeno i sve oko razvoda srediti u tišini. Njoj je prekipjelo - kazao je izvor blizak obitelji.

Jedna od najpoznatijih reality zvijezda objavila je ove godine da nakon 20 godina prestaju snimati show 'Keeping up with the Kardashians koji ih je proslavio, a prije nekoliko dana je prodala udio u svojoj tvrtki KKW Beauty globalnoj beauty kompaniji Coty, koji su joj za 20 posto dali 200 milijuna dolara.

Istoj kompaniji je sav svoj udio prodala i njezina sestra Kylie Jenner.

Rijetki parovi prežive kobnu sedmu godinu braka, a čini se da je to presudilo i Westovima. Kim će pokušati riješiti sve potajno, no Kanye, poznat po tiradama na društvenim mrežama, ali i na koncertima, najvjerojatnije neće dopustiti da cijela ova situacije prođe mirno.