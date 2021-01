Petra iz ŽNV rastužila je mnoge teškom životnom pričom, a sada iznenadila potpunom transformacijom

Petra Čorbić, jedna od kandidatkinja 'Života na vagi' čiju su transformaciju mnogi gledatelji pomno pratili u showu, pokazala je da ne miruje ni nakon što je njezina sezona završila. Petra je, naime, na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj se vidi kako danas izgleda, te mnoge oduševila velikim gubitkom kilograma.

"Danas i 6. mjesec 2020. godine" napisala je bivša kandidatkinja uz objavu na kojoj izgleda odlično. Kako bi se osjećala još bolje, Čorbić je nakon showa promijenila i izgled, pa sada ima kratku plavu kosu.

Foto: Instagram

Petra je u show ušla sa 144,3 kilograma, a u showu je uspjela izgubiti čak 42,3 kilograma. To joj nažalost nije pomoglo da bude u finalu, no nije ju zaustavilo u želju za napretkom i još većim uspjehom.

Inače u showu je podijelila dio svoje teške životne priče.

''Tata je umro, mama je imala karcinom štitnjače, a Petri se više nije dalo živjeti pa si je pokušala oduzet život'', otkrila je Petra. ''Dođe ti previše svega i grozno je da dođe do toga. Ja sam to trebala nekome reći, ali sam šutjela i trpjela dok to više nije išlo. To mi se tad činilo kao jedino rješenje'', kazala je u razgovoru s trenerom Edom.

Prije ulaska u show otkrila kako se s kilogramima bori još od osnovne škole kada je zbog svog izgleda često bila na meti svojih vršnjaka. Jednom prilikom su joj drugi učenici skinuli tajice i tako je osramotili pred cijelim razredom, a na jednom razgovoru za posao poslodavka joj je „držala lekciju“ o pretilosti i naposljetku je nije zaposlila.

Nakon finala, priznala je da joj je najveća želja skinuti još 20 kg i zaljubiti se.