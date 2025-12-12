Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 35
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?

Magistra farmacije idustala na 12. pitanju iz književnosti; znate li odgovor?

Tko želi biti milijunaš
Foto: HRT
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
12.12.2025.
u 08:30

Na 12. pitanju o sintagmi “ungeheueres Ungeziefer” vukao ju je odgovor Stepski vuk, no nije htjela pogađati. Sreća da je zadržala osvojen iznos jer bi na književnom pitanju pogriješila - tražen odgovor bio je C: Preobrazba

Anđela Begonja bila je najuspješnija natjecateljica u ovotjednom izdanju kviza "Tko želi biti milijunaš". Otvorila je 12. pitanje i odustala, osvojivši lijepih 10.000 eura! Dario Fras iz prošle emisije, unatoč pomoći džokera, pogriješio je na desetom pitanju i pao na osvojenih 150 eura. Upoznali smo i Dinka Horvata čiji nastavak igre slijedi u idućoj emisiji.
Magistra farmacije, Anđela Begonja, prvi je najbrži prst u emisiji. Adresa stanovanja joj je Zagreb, a zaposlena je u bolnici. U slobodno vrijeme voli čitati i putovati. U pratnju je povela dečka Tomislava.

Nakon što je samostalno i točno odgovorila na prvih osam pitanja, Anđela je "zapela" na geografskom pitanju koje glasi: "Koja rijeka dijeli Basel na Grossbasel i Kleinbasel?". Pomoć je dobila od džokera "zovi", inače stručnjaka za to područje koji je znao da je točan odgovor A: Rajna, što joj je donijelo osvojenih 2.500 eura. Odlučno je odgovorila i na pitanje za prelazak drugog praga - znala je da je bend Linkin Park 2024. godine prvi album s pjevačicom nazvao "From Zero" i osvojila minimalno 5.000 eura.
"Koje je drugo ime njemačkog ovčara?”, glasilo je 11. pitanje na koje Anđela nije znala odgovor pa se za pomoć obratila publici. Njihovi glasovi bili su: A: alzaški pas 5%, B: bavarski pas 73%, C: lorenski pas 0% i D: rurski pas 22%. Ipak, Anđela je slušala intuiciju i posumnjala u odgovore publike.

Iskoristila je i džoker "pola-pola" kojim je "nestao" upravo odgovor pod B, za koji je publika dala najviše glasova. Između odgovora A i C, odlučila se za lorenski pas i osvojila lijepih 10.000 eura! Na 12. pitanju o sintagmi “ungeheueres Ungeziefer” vukao ju je odgovor Stepski vuk, no nije htjela pogađati. Sreća da je zadržala osvojen iznos jer bi na književnom pitanju pogriješila - tražen odgovor bio je C: Preobrazba. Emisiju je otvorio nastavljač iz prethodnog izdanja kviza - Dario Fras, inženjer računarstva iz Zagreba. Stigao je s osvojenih 300 eura, a u nastavku igre zaredao je tri točna odgovora i osvojio 2.500 eura. Zapeo je na desetom pitanju na kojem je prvi put iskoristio džokere.

Dario je prvo nazvao kolegu za kojeg je vjerovao da bi mogao znati odgovor na pitanje koju pustinju hladi Benguelska morska struja. Ipak, njegov džoker nije bio siguran, pa je iskoristio i "pola-pola" nakon čije se eliminacije odlučio za odgovor B: Atacamu, iako je stalno govorio da ga vuče onaj pod "A". Iako je mogao odustati ili pitati publiku, odlučio se na rizik i nažalost pogriješio - tražen je odgovor bio A: Namib, čime je pao na osvojenih 150 eura.

FOTO Spektakl A-strana banda u Tvornici kulture oduševio je publiku svih generacija
Tko želi biti milijunaš
1/52

Treći natjecatelj u emisiji, Dinko Horvat, dolazi iz Međimurja i apsolvent je geografskog odsjeka na PMF-u. U slobodno vrijeme voli gledati filmove i serije, pratiti nogomet i igrati pub kvizove. U pratnji ga bodri djevojka Tena. Nakon točnih odgovora na prvih šest pitanja i osvojenih 300 eura, prve džokere koristio je na sedmom pitanju u kojem se tražio stadion na kojem će 2026. biti olimpijski plamen.

Dinko je za pomoć prvo pitao publiku koja je glasala ovako: A: na San Siru 39 %, B: na Maracani 8 %, C: na Allianz Areni 21 %, D: na Santiago Bernabeuu 32 %. Zbog navedenih rezultata nije bio siguran pa je pozvao i prijatelja kvizaša koji je znao da je točan odgovor pod A: na San Siru, što mu je donijelo osvojenih 600 eura i nastavak igre. Potom je Dinko točno odgovorio na osmo i deveto pitanje te ćemo ga s osvojenih 2.500 eura, i džokerom "pola-pola", gledati u idućem izdanju kviza.
Ključne riječi
showbiz Tarik Filipović HRT tko želi biti milijunaš?

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Diletta Leotta i Loris Karius
Video sadržaj
BOŽIĆNI DAR

Poznata voditeljica očekuje drugo dijete s nogometnom zvijezdom: 'Naša srca spremna su voljeti dvostruko više'

Njihova ljubavna priča od samog je početka pod povećalom javnosti. Upoznali su se 2022. godine, a veza je brzo prerasla u ozbiljnu romansu koja je kulminirala rođenjem kćeri Arije samo godinu dana kasnije. Svoju su ljubav okrunili brakom na raskošnoj ceremoniji u lipnju 2024. godine, a sada, samo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja, stiže potvrda o prinovi

Xzibit
Video sadržaj
U UMAGU

Osmi Sea Star stišće gas za kraj godine: svoj nastup u Umagu potvrdila je hip-hop ikona Xzibit

Uz hip-hop ikonu Xzibita, na Sea Star od 28. do 31. svibnja 2026. stiže i DJ božanstvo Boris Brejcha, a održat će se i poseban umjetnički performans Emergency EXIT u kolaboraciji festivala EXIT, Boom i renomirane europske trupe La Fura dels Baus, za koji će glazbu skladati cijenjeno ime elektro scene – Satori. Na Main Stage festivala stižu i njujorška DJ zvijezda Layla Benitez i elektro wunderkind iz Srbije Lanna

Video sadržaj
2
LJUBAV JE NA SELU

Đurđa otkrila razloge odlaska iz Željkove kuće: 'U glavi mi se vrtio taj uski prostor'

Iako je napustila show, Đurđa nema loše osjećaje prema Željku. "Ne zamjeram mu ništa, ali mi nismo morali ići na more. Mene muči što on hoće biti nešto što nije", rekla je. Na kraju, Đurđa je podijelila i svoje mišljenje o sudjelovanju u 'Ljubav je na selu'. "U svom sudjelovanju u 'Ljubav je na selu' ne bih promijenila ništa. Puno toga sam naučila", zaključila je Đurđa.

Ljubavnici
Video sadržaj
MARIO REGELJA

Frontmen Ljubavnika o suradnji s Laurom Prgomet i što mu je za to rekla partnerica Antonija Šola: 'Sigurno je da će ostati zapamćena'

Dino ih je upitao smatraju li da im je Laura doprinijela u popularnosti pjesme, na što je Igor šaljivo odgovorio: "Mislim da će naša pjesma dodatno pridonijeti njezinoj popularnosti, ha, ha", te dodao: "Nismo imali cilj da ona na bilo koji način 'podigne' našu popularnosti, nego je jednostavno djevojka atraktivna, poznata u cijeloj Hrvatskoj i pokazala se kao odličan izbor za takvu pjesmu i takav spot."

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!