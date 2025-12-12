Magistra farmacije idustala na 12. pitanju iz književnosti; znate li odgovor?

Anđela Begonja bila je najuspješnija natjecateljica u ovotjednom izdanju kviza "Tko želi biti milijunaš". Otvorila je 12. pitanje i odustala, osvojivši lijepih 10.000 eura! Dario Fras iz prošle emisije, unatoč pomoći džokera, pogriješio je na desetom pitanju i pao na osvojenih 150 eura. Upoznali smo i Dinka Horvata čiji nastavak igre slijedi u idućoj emisiji.

Magistra farmacije, Anđela Begonja, prvi je najbrži prst u emisiji. Adresa stanovanja joj je Zagreb, a zaposlena je u bolnici. U slobodno vrijeme voli čitati i putovati. U pratnju je povela dečka Tomislava.

Nakon što je samostalno i točno odgovorila na prvih osam pitanja, Anđela je "zapela" na geografskom pitanju koje glasi: "Koja rijeka dijeli Basel na Grossbasel i Kleinbasel?". Pomoć je dobila od džokera "zovi", inače stručnjaka za to područje koji je znao da je točan odgovor A: Rajna, što joj je donijelo osvojenih 2.500 eura. Odlučno je odgovorila i na pitanje za prelazak drugog praga - znala je da je bend Linkin Park 2024. godine prvi album s pjevačicom nazvao "From Zero" i osvojila minimalno 5.000 eura.

"Koje je drugo ime njemačkog ovčara?”, glasilo je 11. pitanje na koje Anđela nije znala odgovor pa se za pomoć obratila publici. Njihovi glasovi bili su: A: alzaški pas 5%, B: bavarski pas 73%, C: lorenski pas 0% i D: rurski pas 22%. Ipak, Anđela je slušala intuiciju i posumnjala u odgovore publike.

Iskoristila je i džoker "pola-pola" kojim je "nestao" upravo odgovor pod B, za koji je publika dala najviše glasova. Između odgovora A i C, odlučila se za lorenski pas i osvojila lijepih 10.000 eura! Na 12. pitanju o sintagmi “ungeheueres Ungeziefer” vukao ju je odgovor Stepski vuk, no nije htjela pogađati. Sreća da je zadržala osvojen iznos jer bi na književnom pitanju pogriješila - tražen odgovor bio je C: Preobrazba. Emisiju je otvorio nastavljač iz prethodnog izdanja kviza - Dario Fras, inženjer računarstva iz Zagreba. Stigao je s osvojenih 300 eura, a u nastavku igre zaredao je tri točna odgovora i osvojio 2.500 eura. Zapeo je na desetom pitanju na kojem je prvi put iskoristio džokere.

Dario je prvo nazvao kolegu za kojeg je vjerovao da bi mogao znati odgovor na pitanje koju pustinju hladi Benguelska morska struja. Ipak, njegov džoker nije bio siguran, pa je iskoristio i "pola-pola" nakon čije se eliminacije odlučio za odgovor B: Atacamu, iako je stalno govorio da ga vuče onaj pod "A". Iako je mogao odustati ili pitati publiku, odlučio se na rizik i nažalost pogriješio - tražen je odgovor bio A: Namib, čime je pao na osvojenih 150 eura.

Treći natjecatelj u emisiji, Dinko Horvat, dolazi iz Međimurja i apsolvent je geografskog odsjeka na PMF-u. U slobodno vrijeme voli gledati filmove i serije, pratiti nogomet i igrati pub kvizove. U pratnji ga bodri djevojka Tena. Nakon točnih odgovora na prvih šest pitanja i osvojenih 300 eura, prve džokere koristio je na sedmom pitanju u kojem se tražio stadion na kojem će 2026. biti olimpijski plamen.

Dinko je za pomoć prvo pitao publiku koja je glasala ovako: A: na San Siru 39 %, B: na Maracani 8 %, C: na Allianz Areni 21 %, D: na Santiago Bernabeuu 32 %. Zbog navedenih rezultata nije bio siguran pa je pozvao i prijatelja kvizaša koji je znao da je točan odgovor pod A: na San Siru, što mu je donijelo osvojenih 600 eura i nastavak igre. Potom je Dinko točno odgovorio na osmo i deveto pitanje te ćemo ga s osvojenih 2.500 eura, i džokerom "pola-pola", gledati u idućem izdanju kviza.