Madonna otkrila kako je kao tinejdžerica privukla pozornost voditeljice plesne škole

Poznata 60-godišnja pjevačica i modna ikona, Madonna, oduvijek se voljela isticati u gomili pjevača. Već s 19 godina učinila je nešto što mnogim tinejdžericama ne bi palo na pamet.

U intervjuu sa Jo Wiley za BBC Radio 2 povodom izlaska novog albuma, 'Madame X', ispričala je svoje iskustvo iz plesne škole suvremenog plesa koju je pohađala, prenosi Mail Online. Pop ikona priznala je što je sve to radila samo da bi ju primijetila ravnateljica škole, Martha Graham.

"Nije bilo mjesta za individualnost i to me jako mučilo. Počela sam raditi stvari kojima sam se počela isticati", priznala je.

Triko koji je nosila na plesnim satovima, razrezala je od grudi do međunožja.

"Zatim sam uzela tanke, male, zlatne pribadače i zakačila ih od vagine sve do stražnjice", ispričala je Madonna. Svoje čarape bi prekrojila kako želi i zbog toga su ju kritizirali, tražili da se prevuče i ode, što to nije bila rijetkost. Sve to radila samo da bi upoznala Marthu.

Foto: PA/Pixsell

Martha, voditeljica plesne škole, tada je imala 80 godina, dok je Madonna imala samo 19, i nije ju se često moglo vidjeti. Ipak, što Madonna zamisli, uglavnom i ostvari, a njezin plan doveo ju je upravo do Marthe. Opomenula ju je zbog njezinog ponašanja te joj je objasnila da ako neće poštovati pravila, neće tamo moći nastaviti svoje školovanje.

"Mogla bi reći da se divila mojoj drskosti i mojem subverzivnom ponašanju, jer je bila kao i ja, inače ne bi promijenila svijet plesa kao što je učinila", prenosi Daily Online. Tada joj je dala nadimak Madame X zbog čestog mijenjanja izgleda, što je usporedila s ponašanjem jednog špijuna. To je ujedno i priča iza naziva njezinog novog, 14. studijskog albuma.