Luka i Vanja Modrić zajedno su 20 godina, a njihova ljubav počela je trosatnim telefonskim pozivom

Jedan od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena, Luka Modrić, danas slavi svoj 40. rođendan. Njegova karijera, ispisana zlatnim slovima u povijesti Real Madrida i hrvatske reprezentacije, priča je o talentu, upornosti i nevjerojatnoj dugovječnosti. Osvajač Zlatne lopte, višestruki prvak Europe i kapetan koji je Vatrene vodio do svjetskog srebra i bronce, desetljećima je ispisivao nogometnu poeziju na travnjacima diljem svijeta. Ipak, kako je i sam nebrojeno puta istaknuo, njegov najvažniji i najsjajniji trofej nije u vitrinama stadiona Santiago Bernabéu, već u toplini doma koji je stvorio sa suprugom Vanjom. Njihova ljubavna priča temelj je na kojem je Modrić izgradio ne samo legendarnu karijeru, već i život ispunjen skladom i srećom, daleko od skandala koji često prate svjetske zvijezde.

Sve je počelo početkom 2000-ih u Zagrebu. Luki je bilo tek 19 godina, bio je mladi, talentirani igrač Dinama na posudbi u Interu iz Zaprešića, a Vanji Bosnić 25. Radila je u nogometnoj agenciji Zdravka Mamića i imala je profesionalni zadatak – pronaći stan za novog pulena kluba. Luka ju je već ranije primijetio, kako je kasnije otkrio u svojoj autobiografiji "Moja igra". Vidio ju je u pubu pokraj maksimirskog stadiona i odmah osjetio da je drugačija. Bio je previše sramežljiv da joj priđe, no sudbina je imala svoj plan. Kada ga je Vanja nazvala zbog stana, Luka je odlučio iskoristiti priliku. "Bio sam silno uzbuđen kad je nazvala, ali sam to, naravno, prikrio. Trudio sam se stalno postavljati pitanja i otvarati nove teme, samo da što dulje bude na liniji", prisjetio se Modrić. Taj prvi, naizgled poslovni razgovor, potrajao je puna tri sata i bio je uvertira u priču koja će im zauvijek promijeniti živote.

Nakon maratonskog telefonskog razgovora, Luka je skupio hrabrost i pozvao Vanju na kavu kako bi joj zahvalio na pomoći. Taj susret opisao je kao sudbonosan. "Vrijeme mi je u njenom društvu jednostavno letjelo. I nikad dosta", napisao je u autobiografiji. Ubrzo je uslijedilo još nekoliko kava, a onda i prvi pravi izlazak, 1. prosinca 2004. godine, datum koji i danas slave kao početak svoje veze. Te večeri pao je i prvi poljubac. "Mislio sam da su sve one priče o leptirićima u trbuhu samo isprazne fraze, ali te sam se večeri osjećao baš tako. Zaljubljen preko ušiju", emotivno je opisao trenutak koji je zapečatio njihovu budućnost. Od tog dana postali su nerazdvojni, gradeći odnos temeljen na dubokom razumijevanju i zajedničkim pogledima na život, u kojem je obitelj uvijek bila na prvom mjestu.

Iako je često u sjeni svog supruga, Vanja Modrić od samog je početka bila puno više od partnerice – bila je njegov najveći oslonac, savjetnica i najkonstruktivniji kritičar. Diplomirana ekonomistica s vremenom je preuzela i brigu o njegovoj karijeri, a upravo je ona odigrala ključnu ulogu u pregovorima oko njegovog transfera u Real Madrid 2012. godine. Njihov profesionalni odnos najbolje se očituje u ritualu koji su godinama njegovali. "Poslije svake utakmice gledamo snimku. Luka analizira apsolutno sve, svaki pokret. Uvijek mu govorim 'moraš više pucati', a on uporno više asistira. I kad savršeno odigra, ja opet nešto nađem, a u njemu tada proradi inat", ispričala je Vanja u jednom od rijetkih medijskih istupa. Ta nevjerojatna sinergija, u kojoj se isprepliću ljubav i profesionalizam, jedan je od ključnih faktora Lukinog uspjeha.

Nakon nekoliko godina veze, par je svoju ljubav odlučio okruniti brakom. Zbog Lukinih profesionalnih obaveza, vjenčanje su nekoliko puta odgađali, da bi se na kraju odlučili za intimnu ceremoniju. U svibnju 2010. godine vjenčali su se pred matičarem u zagrebačkom restoranu Okrugljak. Vanja je nosila elegantnu sivu haljinu koja je isticala trudnički trbuh, jer su uskoro očekivali svoje prvo dijete. Nedugo zatim, 6. lipnja 2010., na svijet je stigao njihov sin Ivano. Godinu dana kasnije, u lipnju 2011., organizirali su i veliko crkveno vjenčanje u crkvi Majke Božje Lurdske u Zagrebu. Vanju je do oltara dopratio Zdravko Mamić, a Lukin kum bio je njegov suigrač i prijatelj Vedran Ćorluka. Veliko slavlje za obitelj i brojne prijatelje nastavilo se u hotelu Westin. Obiteljska sreća nastavila je rasti – kći Ema rođena je 25. travnja 2013., a najmlađa Sofia stigla je 2. listopada 2017. godine, zaokruživši njihovu obiteljsku idilu.

Iako žive pod stalnim povećalom svjetske javnosti, obitelj Modrić uspjela je sačuvati svoju privatnost. Vanja se svjesno povukla iz medija, posvetivši se obitelji i odgoju djece, štiteći ih od pritiska slave.